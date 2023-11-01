雙11今開吃！肯德基、必勝客「買一送一」　拿坡里買腿排桶送披薩

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肯德基11月1日至11月13日，香酥脆薯(小)、百事可樂(中)、玉米濃湯(小)、雞汁風味飯、四塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、爆漿榴槤球(2顆)共7款「買一送一」。5款下午茶點心組合只要66元，划算個人餐「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶」111元起、雙人炸雞桶餐「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」269元。
11月7日至11月9日則開放預購「333元超值狂歡組」，11月10日至11月13日於肯德基官網開始販售。優惠代碼「40586」爽吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」才333元；優惠代碼「40587」實現漢堡自由只要333元，「咔啦雞腿堡＋青花椒咔啦雞腿堡＋花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(瓶)」吃得超滿足。
📌必勝客「買一送一」！買紙包飯送披薩 「加1元多一件」副食4選1
必勝客即日起至11月13日，官網訂購全新「炙燒鮭魚比薩」、「培根蛋沙拉比薩」，可享有9吋小比薩111元、13吋大比薩222元優惠，優惠數量有限。即日起至11月6日，購買全新推出的「奶油燻雞培根紙包飯」，可享「加1元多一件」330ml飲料，有百事可樂、七喜、激浪3選1；買熱銷的「霸王功夫雞翅(2支)」，也有「加1元多一件」副食4選1，包括金黃薯瓣、黃金雞軟骨(小份)、薯金幣(小份)、黃金和風鱈魚塊(3塊)可選。
11月7日至11月13日則祭出第二波雙11優惠，必勝客官網祭出買新品「羅勒蛤蜊番茄紙包飯」送「夏威夷個人比薩」，還有玉米濃湯、麻糬QQ球都「買一送一」，各限量一萬份，售完為止。
📌拿坡里「買一送一」！買「一公斤腿排桶」送披薩
慶祝雙11購物狂歡節，拿坡里披薩.炸雞即日起至11月12日，只要購買「一公斤腿排桶」，就送小披薩一個，下殺64折優惠只要超值價450元（原價709元）瘋狂價，而且外帶、內用都可享優惠。歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。