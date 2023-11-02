影／用90秒告訴你Wembanyama有多神 美媒：顛覆籃球觀念！
NBA馬刺狀元郎「斑馬」Victor Wembanyama目前出賽4場，前役更率隊大逆轉擊敗太陽，不過外界對其表現評價正反兩極都有，部分媒體批評他過譽，但美媒《CBS Sports》則撰文剖析，「Wembanyama能用 90秒顛覆你的籃球觀念，他能一人做出後衛、前鋒和中鋒的工作。」
記者廖聿偉/綜合報導
該文指出，Wembanyama每場比賽都會至少做出一件令人驚豔的事情，表現也已經超乎預期，而且篤定還會再上層樓。」
同時《CBS Sports》還舉了Wembanyama對上勇士之戰的經典之舉，他在90秒內成為籃球教科書，他完成了兩次單打，其中一次是高難度進球完成「三分打」，他做出後衛的運球動作，也做到中鋒的背框單打，同時防守上也給了Klay Thompson一記火鍋，並發動快攻灌籃得分，之後又投進一個三分球，而這些事情都在90秒內完成。
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Wembanyama開季迄今出戰4場比賽，場均得分16.2分、7.5籃板、1.5助攻、1.3次抄截以及2.3火鍋。根據統計，Wembanyama是繼馬刺隊傳奇中鋒David Robinson之後，第一個在生涯前4場比賽拿到這樣數據的球員。