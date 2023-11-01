NBA／真假KD對決！馬刺狀元Wembanyama：至今沒人能守住KD
馬刺狀元郎「斑馬」Victor Wembanyama今早將對決Kevin Durant所領軍的太陽；Wembanyama在進入NBA之前，曾多次拿來與KD比較，兩人都是超過7呎(約213.3公分)的長人，且都能自己創造得分機會，還具備出色的外線能力，前名人堂球星Paul Pierce更在節目中評論，Wembanyama是KD和「字母哥」Antetokounmpo的綜合體。
記者廖聿偉/綜合報導
不過Wembanyama進入NBA面臨許多挑戰，前一場更被快艇海電40分，還被批評「一撞就倒」，顯然還需要時間證明自己。
Kevin Durant也對Wembanyama做出評價，「他是一個天賦異稟的球員，且打球非常積極，常看他在球場兩端飛奔，完成不可思議的進球和防守。不過我跟他並不熟，很期待在場上與他對決。」
Wembanyama也發表看法，「KD是我最喜歡的球員之一，他進攻手段多元，至今沒有人能找到能完全守死他的方法，我還未進入NBA前就一直關注他，是我學習的對象。」
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