蘿蔔刀爆紅！班導1觀念引家長讚翻　老師也反思：直接禁止未必好

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劉育豪表示，「對我來說，直接下達禁令，很快，也算盡了告知的義務，但更重要的，是要讓孩子釐清觀念，其實才可以推及其它；要不然，誰知道下一波又是怎樣的玩具會流行起來，一次次在那邊禁禁禁，並非治本之道」。
劉育豪接著又發一篇文指出邏輯誤區，「不相信孩子經由大人好好指導便能好好把玩蘿蔔刀，那怎麼會相信說禁帶他們就不會帶？」他當然也知道並非好好指導過，孩子們就能完全遵守好好把玩蘿蔔刀的約定，「但我更不想去把精力浪費在貓抓老鼠的禁帶規定中，全班陷入諜對諜的烏煙瘴氣氛圍」。
劉育豪直言，大人若願意花時間好好指導，其實是把假若出事之後該負的責任一起承擔起來，「而非『因為我說過不能帶了，結果你又帶來而且弄傷別人（或自己），所以應當負起全責的，必須是你』，這般的推卸，我理想中的教育，不是這樣子的」，他也並非不顧孩子安危的老師，班上也是有一些禁令，但不一定和安全有關，此舉目的仍是以教育孩子為出發點。
貼文曝光後，有家長認同留言，「與其禁止，倒不如教會孩子認識危險，小豪老師這樣做真的才是教育」。也有其他老師反思，「謝謝你的分享。身為老師，確實直接禁止是最方便的（也好像就能卸除了一些責任），但未必有最好的教育成效」。