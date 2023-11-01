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蘿蔔刀爆紅！班導1觀念引家長讚翻　老師也反思：直接禁止未必好

▲名為「蘿蔔刀」的伸縮折疊塑膠玩具，近日在國小、國中校園開始流行，許多學生拿在手上把玩，引發家長的擔憂。（圖／翻攝自劉育豪老師臉書）
▲名為「蘿蔔刀」的伸縮折疊塑膠玩具，近日在國小、國中校園開始流行，許多學生拿在手上把玩，引發家長的擔憂。（圖／翻攝自劉育豪老師臉書）

記者賴禹妡／綜合報導

近日國小、國中校園開始流行一款塑膠玩具「蘿蔔刀」，許多學生拿在手上把玩，引發家長的擔憂，甚至因具有危險性，教育部已發函各校加強宣導安全管理。但高雄港和國小教師劉育豪則2度出面分享不同的觀點，教育方式曝光後，引來許多家長狂讚「這樣做真的才是教育」，也讓其他老師反思：「確實直接禁止是最方便的（也好像就能卸除了一些責任），但未必有最好的教育成效。」 

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劉育豪昨（31）日在臉書發文指出，他在學校和孩子們討論了蘿蔔刀的使用規範，「每個東西都有它的用途，只要用以正確的方式，就很安全，要是以不正確的方式使用，隨便連一枝筆、一張白紙，都會弄傷人啊」。不少同學領悟到劉育豪想傳達的觀念，「老師要我們好好使用這個蘿蔔刀，不可以拿來對人開玩笑」。 

劉育豪表示，「對我來說，直接下達禁令，很快，也算盡了告知的義務，但更重要的，是要讓孩子釐清觀念，其實才可以推及其它；要不然，誰知道下一波又是怎樣的玩具會流行起來，一次次在那邊禁禁禁，並非治本之道」。 

▲名為「蘿蔔刀」的伸縮折疊塑膠玩具，近日在抖音及中國的中小學校園爆紅。（圖／翻攝自微博）
▲劉育豪在學校和孩子們討論了蘿蔔刀的使用規範，他認為與其明文禁止學生攜帶，不如讓孩子們了解如何好好使用。（圖／翻攝自微博）
劉育豪接著又發一篇文指出邏輯誤區，「不相信孩子經由大人好好指導便能好好把玩蘿蔔刀，那怎麼會相信說禁帶他們就不會帶？」他當然也知道並非好好指導過，孩子們就能完全遵守好好把玩蘿蔔刀的約定，「但我更不想去把精力浪費在貓抓老鼠的禁帶規定中，全班陷入諜對諜的烏煙瘴氣氛圍」。 

劉育豪直言，大人若願意花時間好好指導，其實是把假若出事之後該負的責任一起承擔起來，「而非『因為我說過不能帶了，結果你又帶來而且弄傷別人（或自己），所以應當負起全責的，必須是你』，這般的推卸，我理想中的教育，不是這樣子的」，他也並非不顧孩子安危的老師，班上也是有一些禁令，但不一定和安全有關，此舉目的仍是以教育孩子為出發點。 

貼文曝光後，有家長認同留言，「與其禁止，倒不如教會孩子認識危險，小豪老師這樣做真的才是教育」。也有其他老師反思，「謝謝你的分享。身為老師，確實直接禁止是最方便的（也好像就能卸除了一些責任），但未必有最好的教育成效」。 

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