《進擊的巨人》完結篇倒數！3D巨人悠遊卡明先搶 售價、通路公開
《進擊的巨人The Final Season 完結篇（後篇）》11月4日將在日本播出！在搶看真正的大結局前，《進擊的巨人》3D「巨人胸像」立體悠遊卡也首次在台灣發售，共有3款巨人，感應嗶卡時，眼睛會發出震攝人心的光芒，每組999元，明（2）天起僅在線上通路預購。此外，寶可夢3D豪華球悠遊卡今（1）起預購，每組499元，7-11、全家與Pinkoi皆有售。
記者徐銘穗/綜合報導
日本漫畫家諫山創所繪畫的《進擊的巨人》，在完結篇後又出了「The Final Season完結編（後編）」，最新1分29秒的預告片，在YouTube上架短短3天，觀看次數已突破500萬次。11月4日周六24：00將在NHK General播出，片長85分鐘，讓動漫迷們們期待不已。
而在收看《進擊的巨人》完結篇（後編）前，3D「巨人胸像」立體悠遊卡也首次在台灣發售，3款「巨人胸像」立體悠遊卡分別是「超大型巨人」「進擊的巨人」「盔甲巨人」，立體造型悠遊卡採寫實樣貌設計，完整呈現巨人降臨時的霸氣。
搭配晶片感應，嗶卡時眼睛會發出震攝人心的光芒，採用PVC材質製成，尺寸約為58x58x100mm，預計明（2）天上午11:00起在REDOU商城上限時預購，每組售價999元（含運）。
此外，超受歡迎的「寶可夢精靈球悠遊卡」第5款「3D豪華球」，今（1）天上午11時起至11月12日23時59分止，限時12天預購，單顆售價499元，7-11、全家通路都有賣，而線上則是Pinkoi獨家，2顆一組售998元，會員限購1組。不過，相較去年推出的「3D大師球」單顆賣399元，3D豪華球一口氣漲了100元。