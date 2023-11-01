外送員送餐到帝寶「專人推車護送」！服務超奢 管理費打趴上班族
帝寶為國內指標豪宅，許多政商名流都是住戶之一，近日就有一名外送員接到帝寶住戶的訂單，到達後竟有專人推車幫忙運送餐點上樓，超豪華服務讓他直呼「果然豪宅的服務就是不一樣」。貼文曝光後立即引起熱議，不少網友直言：「搞不好一個月管理費就一般人的月薪，當然頂級。」 而2022年底帝寶社區最小一戶每個月管理費為4萬元，最大一戶則為260坪，管理費為6萬5。
記者賴禹妡／綜合報導
該名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中貼文，他表示之前接過幾次帝寶的外送訂單，都以為豪宅不能直接將餐點送上去，但當天送餐居然還有專人帶他上樓，連餐點都不用拿，是放在推車上有專人幫忙服務，「原來客人沒寄錢在管理室，外送員還是可以上樓的」，這也讓他增長見聞直呼：「果然豪宅的服務就是不一樣！」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「享受一把尊榮外送」、「管理費繳這麼多，果然滿滿儀式感」、「搞不好一個月管理費就一般人的月薪，當然頂級」。但也有人質疑，「有錢人更注重隱私才對，為什麼還會讓人送上樓跟收錢呢？好難理解」、「這物管不及格，正常是物管要先用公基金墊，然後再拿單子跟客人申請才對」。
事實上，2022年底帝寶管理費為每坪約250元，社區中最小一戶為160坪，換算下來每個月要繳4萬元，最大一戶則為260坪，每個月管理費為6萬5。當時帝寶曾發生帳目不清爭議，有住戶投訴管委會每年花在耶誕節和春節布置的金額高達220萬，卻有許多公設家具明明可以重複利用，令他覺得相當不滿，但帝寶管委會對此事件並未多加回應。