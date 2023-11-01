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菲律賓怒嗆中國炒作！中方批評菲國再度「擅闖黃岩島海域」

▲日前中國軍方指控菲律賓巡邏艦「非法闖入」中國黃岩島海域，引發新一波衝突。（圖／美聯社／達志影像）
▲日前中國軍方指控菲律賓巡邏艦「非法闖入」中國黃岩島海域，引發新一波衝突。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

菲律賓與中國近期才在南海發生2起船隻碰撞事故，兩國開始互相嗆聲，菲律賓也獲得美國和歐洲國家的支持，而事發後，菲律賓政府也召見駐菲中國大使表達譴責。昨（31）日中國軍方指控菲律賓巡邏艦「非法闖入」中國黃岩島海域，引發新一波衝突。

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《南華早報》（South China Morning Post）報導，中國人民解放軍南部戰區新聞發言人田軍里發表聲明，指控菲律賓PS-39羅建未經中國政府批准，非法擅入黃岩島鄰近海域，「因此南部戰區組織海空兵力，依法進行跟蹤監視、喊話警告、攔阻管控。」

根據《菲律賓每日詢問者報》（Philippine Daily Inquirer），菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）於當地時間10月31日針對中國軍方「非法闖入黃岩島（中華民國稱民主礁，宣稱擁有主權）海域」的指控發表聲明，表示菲方依據國際法完全有權利在西菲律賓海（南中國海）進行巡邏，而其中必然包括菲律賓專屬經濟海域（EEZ）和馬辛洛克淺灘（Bajo de Masinloc，菲律賓以西班牙語對黃岩島的稱呼）。

安約強調，​​康拉多•雅普號巡邏艦（PS-39）在馬辛洛克淺灘附近進行例行巡邏，沒有發生任何意外事件，沒有非法進入中國主權範圍內的任何空間，且中國軍艦也一如往常地監視康拉多•雅普號巡邏艦的動向，他呼籲中方尊重《聯合國海洋公約》和2016年的仲裁裁決，並停止在菲律賓海域的侵略行為。

針對中方的風波，菲律賓參議員提議政府增加軍事預算，幫國防事業打好基礎。另外，菲律賓將增設新的國防軍事團隊，負責監督該計劃以及促進國內軍事物資生產的所有相關項目的實施。

今年起菲律賓和中國因南海議題而不斷產生摩擦，且菲律賓和美國進行多次軍演也惹惱中國北京政府。中國海警曾於9月在黃岩島設置300公尺長漂浮障礙物，遭菲律賓海巡隊移除；10月中旬又發生2起中國和菲律賓的船隻碰撞，被中國批評為「菲律賓惡意碰瓷」，多次事件引發國際間輿論，美國、加拿大和歐洲政府則發聲力挺菲律賓。由於國際局勢動盪，接連發生俄烏戰爭和以巴戰爭，今年起菲律賓還開始反擊中國在南海的侵略行為，讓國際社會相當關注南海衝突。

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