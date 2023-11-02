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導演陳慧翎子宮頸癌逝！「有症狀都已晚期」　女性有2徵兆快篩檢

▲曾經獲得多座金鐘獎肯定的導演陳慧翎（1）日因罹患子宮頸癌，日前傳出病逝，享年48歲。（圖／翻攝陳慧翎臉書）
▲曾經獲得多座金鐘獎肯定的導演陳慧翎（1）日因罹患子宮頸癌，日前傳出病逝，享年48歲。（圖／翻攝陳慧翎臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

曾經獲得多座金鐘獎肯定的導演陳慧翎（1）日傳出病逝，享年48歲。陳慧翎在2013年發現罹患子宮頸癌，即使不斷復發，她仍樂觀面對，如今傳出噩耗也讓眾多演員群相當不捨。而「子宮頸癌」可以說是婦女健康的隱形殺手，很多患者都是有症狀才就醫，但其實超過半數病程已經進展到第2期至第4期，「篩檢」的重要性顯而易見，呼籲女性如果發現「不正常的陰道出血」或「異常的分泌物症狀」時，就應快儘速就醫！

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根據衛福部國健署指出，子宮頸癌目前是國內婦女癌症發生率的第一位，研究發現大部分的子宮頸癌是經由性行為感染人類乳突病毒（HPV）所導致的，感染之後大部分的人會自動痊癒，少部分的人會有持續性感染的現象，長期間刺激細胞，再加上其他引發癌症的因子，就容易轉變為子宮頸癌。

▲陳慧翎導演執導《你的孩子不是你的孩子》，獲得好評。（圖／記者林柏年攝，2018.07.24）
▲陳慧翎導演過去執導多部優秀戲劇作品，2013年確診子宮頸癌，與病魔對抗多年，仍不敵離開人世間。（圖／記者林柏年攝／NOWnews資料照）
然而定期的「子宮頸抹片檢查」是重要的！根據資料顯示，子宮頸癌早期發現、治療，第一期5年存活率可達90至95%，第二期為70%、 第三期60%、第四期存活率僅剩20%；而其中經由篩檢發現子宮頸異常的婦女中，癌前病變及早期（0+1期）個案比率高達97.7%，但是沒有經過子宮頸篩檢卻發現子宮頸異常的人，癌前病變及早期（0+1期）個案比率僅有43.3%，也就是說，等到有症狀才就醫，其實超過半數病程已經進展到第2期至第4期了！存活率大大下降。

國健署提醒，子宮頸癌防範的三道防線

一、安全性行為

人類乳突病毒主要是透過性接觸傳染，正確使用保險套，可以預防部分人類乳突病毒傳染，進而可降低子宮頸癌的發生。

二、接種HPV疫苗

世界衛生組織(WHO)指出，接種HPV疫苗可以保護女性避免人類乳突病毒感染，亦能有效預防長期感染人類乳突病毒造成的子宮頸癌。

三、定期做子宮頸抹片檢查

子宮頸抹片檢查是經國際實證最佳的子宮頸癌篩檢工具，有助於早期發現子宮頸癌前病變，提早治療，讓子宮頸病變不會進展到癌症。

▲十大癌症死因中，女性乳房癌、口腔癌、食道癌及子宮頸癌的死亡中位數低於所有癌症死亡年齡中位數，堪稱國內最早發的癌症。（圖／擷取自pixabay）
▲女性應該定期做「子宮頸抹片檢查」，才能確保早期發現子宮頸癌前病變，提早治療。（示意圖／擷取自pixabay）
知名婦產科醫師、台北秀傳醫院院長鄭丞傑也表示，30多年前，女性罹患子宮頸癌可進行手術人數，一年約為2000人，現在已降至一年500人以下，可見子宮頸癌防治有成，其中最重要的兩大因素，包括30多年來，政府積極推廣子宮頸抹片檢查，及自2006年開始推廣接種子宮頸癌疫苗，讓子宮頸癌患者有所減少。

國健署也提醒，若子宮頸抹片檢查結果為陽性，並不一定代表罹患癌症，請回診追蹤，若有異常應遵循醫囑接受治療，才能確保健康，請大家多關心女性家人朋友健康，提醒她們要定期做子宮頸癌篩檢。

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