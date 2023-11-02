導演陳慧翎子宮頸癌逝！「有症狀都已晚期」　女性有2徵兆快篩檢

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然而定期的「子宮頸抹片檢查」是重要的！根據資料顯示，子宮頸癌早期發現、治療，第一期5年存活率可達90至95%，第二期為70%、 第三期60%、第四期存活率僅剩20%；而其中經由篩檢發現子宮頸異常的婦女中，癌前病變及早期（0+1期）個案比率高達97.7%，但是沒有經過子宮頸篩檢卻發現子宮頸異常的人，癌前病變及早期（0+1期）個案比率僅有43.3%，也就是說，等到有症狀才就醫，其實超過半數病程已經進展到第2期至第4期了！存活率大大下降。
國健署提醒，子宮頸癌防範的三道防線
一、安全性行為
人類乳突病毒主要是透過性接觸傳染，正確使用保險套，可以預防部分人類乳突病毒傳染，進而可降低子宮頸癌的發生。
二、接種HPV疫苗
世界衛生組織(WHO)指出，接種HPV疫苗可以保護女性避免人類乳突病毒感染，亦能有效預防長期感染人類乳突病毒造成的子宮頸癌。
三、定期做子宮頸抹片檢查
子宮頸抹片檢查是經國際實證最佳的子宮頸癌篩檢工具，有助於早期發現子宮頸癌前病變，提早治療，讓子宮頸病變不會進展到癌症。
知名婦產科醫師、台北秀傳醫院院長鄭丞傑也表示，30多年前，女性罹患子宮頸癌可進行手術人數，一年約為2000人，現在已降至一年500人以下，可見子宮頸癌防治有成，其中最重要的兩大因素，包括30多年來，政府積極推廣子宮頸抹片檢查，及自2006年開始推廣接種子宮頸癌疫苗，讓子宮頸癌患者有所減少。
國健署也提醒，若子宮頸抹片檢查結果為陽性，並不一定代表罹患癌症，請回診追蹤，若有異常應遵循醫囑接受治療，才能確保健康，請大家多關心女性家人朋友健康，提醒她們要定期做子宮頸癌篩檢。