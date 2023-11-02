房市／信義房屋新廣告　上線5日衝破百萬觀看

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廣告以生活常見的夫妻互動帶領觀眾從「隨著時間的過去，幸福還在嗎？」思考，透過寡言的先生與負責打理家中細節的妻子之間的互動，點出連結婚姻的維繫之道，來自於彼此願意付出多一分理解才能讓信任更堅定。影片中經紀人員以第三人的視角，讀出不擅言詞的先生的無助，除了陪伴客戶、了解客戶想法外，也透過細節觀察進一步理解客戶可能的換屋需求、提供專業建議，進而協助客戶找尋到合適的房屋，帶出「信任，來自多一分的理解」的品牌信念。由於題材生活化、影片細膩寫實，廣告上線僅5日就有超過130萬人次前往觀看完整版。
除廣告影片外，信義房屋同步推出「幸福交心試」心理測驗，透過六個問題分析潛在性格，邀請消費者一同探索自己與最在乎的人之間，心的距離有多遠，即日起至11月30日止，完成測驗即可參與抽獎、有機會獲得蘭城晶英酒店住宿券；分享測驗結果至個人臉書，再加碼抽星宇航空日本東京雙人來回機票。
信義房屋創立迄今超過40年，透過用心理解消費者需求，提供服務、深入人心，成為消費者信賴的房仲品牌。經營穩健、透明，連續9年獲得公司治理評鑑前5%，為房仲業唯一，亦是房仲業唯一榮獲國家品質獎的企業。本業之外，啟動「社區一家」幫助超過3000個社區圓夢、並進一步推動「地方創生」，獲得總統文化獎肯定。秉持「先義後利」的精神與理念持續推動正向善循環，與大眾共創永續好生活。