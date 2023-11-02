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劉家昌再提10點反擊！爆章立衡召妓有目擊證人　怒批甄珍不知廉恥

▲劉家昌（左）再列10點反擊甄珍母子，爆章立衡召妓有證人，怒批母子倆不知廉恥。（圖／記者陳明安攝）
▲劉家昌（左）再列10點反擊甄珍母子，爆章立衡召妓有證人，怒批母子倆不知廉恥。（圖／記者陳明安攝）

記者薛羽彤／綜合報導

劉家昌與前妻甄珍（原名章家珍）、兒子章立衡（原名劉子千）爭產風波搬上檯面，雙方隔空對罵，昨（1）日劉家昌指控章立衡在北京召妓章立衡火大反擊「那是痴人做夢！」劉家昌昨晚列出10點聲明，反問章家珍母子，「在今天社會裡，竟有一個人沒上過學，是否屬實？能拿得出就學證明嗎？」怒批兩人不知廉恥，感嘆「80歲，淚已流光，再忍幾年，一切都過去了。」

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▲劉家昌長文指控甄珍、劉子千奪產。（圖／翻攝劉家昌微博）
▲劉家昌長文指控甄珍、章立衡奪產。（圖／翻攝劉家昌微博）
劉家昌昨日晚間再提10點反擊甄珍母子，包含章立衡在北京召妓一事，有證人願意作證；揭露章立衡沒有讀書這點，也堅信對方拿不出來文憑。劉家昌表示，自己會將家務事攤開來，全是因為章立衡告了幫忙自己的朋友，「我再裝死，還算個人嗎？所以我把僅剩殘餘的幾年，留給他們法院見。」

劉家昌直呼「大家都知道虎毒不食子，但是子毒非要食父呢，父親只能等死嗎？」他指控章立衡對於所有發生的事情，都相當清楚。「為了媽媽給錢方便 ，竟站在媽那邊昧著良心說假話。」劉家昌感嘆自己已經超過80歲了，眼淚早已流光，「再忍幾年，一切都過去了。」

劉家昌聲明：

（1）請媒體問章立衡在北京讓他母親召妓？是否屬實？目擊證人，願意作證 。

（2）在今天社會𥚃 竟有一個人沒上過學，是否屬實？能拿得出就學證明嗎？

（3）你父親說，你們幾十年來從沒做過事，也沒賺過錢，能否說一件你們賺錢的紀錄證明。

（4）你當著劉建國大律師和你的經理人Sunny的面，親口說錢都都是父親賺的，忘了嗎？

（5）出了多少次車禍，在夜店酒醉打傷了浦東公安局長是否屬實？大陸政府已著手追究了。

（6）做老板的沒人管帳單。是會計跟財務的事 ，一個拿著單據的財務，喪良心說他就是老板。總要拿點給公司做事和賺錢的證明吧！

（7）你父母幾時離婚的？你媽說1986年就離婚了，15年後你們一家人住在圓山仰望 ，（唸你）的工作人員都在你們家工作，都是證人，全台灣都看到的事，你還能說謊嗎？

（8）你父親一個人在荒郊野外蓋了個藝術村，十年來你們從沒去過公司，也沒幫他做過一天事，十年後拿著一張匯款單到法院告父親。說全是你們的，對嗎？忤逆不孝！

（9）你們只想搶資產，不知道公司有債務。經法院判決，你們輸了。債務一定要付，何時付款？

（10）你們把幫你父親的朋友給提告了，開了一庭。你就撤告認輸。為什麼撤告？ 還敢口口聲聲提法律嗎？

大家都知道虎毒不食子，

但是子毒非要食父呢，

父親只能等死嗎？

如果他是個笨人，

我絕對原諒他。

但是他絕頂聰明，

所有發生的事情，他比誰都清楚。為了媽媽給錢方便 ，竟站在媽那邊昧著良心說假話。

八十歲，淚已流光，

再忍幾年，一切都過去了。

但這對人面獸心貪得無厭的人 ，一直糾纏的不停告我。

我不予理會。

沒想到財迷昏頭告了幫我的朋友。我再裝死，還算個人嗎？

所以我把僅剩殘餘的幾年，留給他們法院見。

有這種人不知廉恥，無惡不作的家人，我沒臉再回答媒體。

請媒體朋友諒解。

劉家昌

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