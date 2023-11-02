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買Gogoro騎4年他後悔了！車行老闆揭「最大敗筆」　機車族認了

▲隨著環保意識抬頭，電動機車成為不少人購車的首選。（圖／Gogoro提供）
▲隨著環保意識抬頭，電動機車成為不少人購車的首選。（圖／Gogoro提供）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著環保意識抬頭，不少人都將自己的汽油機車更換為電動機車，我國最大電動機車品牌Gogoro一直獨佔電動機車市場最大宗，不過近幾年卻出現一些負評，像是電池老舊續航力不足等等。近日，專講機車行情、知識的車行老闆戴蒙就分享，透露要買Gogoro的機車族一定要仔細思考過，貼文釣出Gogoro車主分享經驗，引起廣大迴響。

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車行老闆「戴蒙」在Tik Tok貼文指出「如果你是我朋友，你要買Gogoro一定要三思！現在Gogoro新車價格七八萬，只要一落地就折半，跌價真的很恐怖，騎個一年剩下三四萬，騎個五年剩下一萬，而且收回來的零件又超級貴。」

戴蒙老闆提到「一台車再怎麼樣都有自己的行情，以2015年的JET S現在的行情還有三萬多塊錢，但是Gogoro2015年的只有一萬塊初頭，如果真的要買Gogoro且要買二手的話，就是里程一萬內，年份新一點，最好是距離現在兩年內的。」

▲車行老闆透露Gogoro在落地後掉價情況較為嚴重，以第一代Gogoro來說，目前收購價剩下一萬多元。（圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）
▲車行老闆透露Gogoro在落地後掉價情況較為嚴重，以第一代Gogoro來說，目前收購價剩下一萬多元。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）
貼文曝光後，釣出許多Gogoro車主「買12萬，騎兩年現在去估剩2萬」、「買了S1經典，當初買12萬多，騎兩年多，直接估價剩3萬8，真的後悔當初的衝動」、「S2我當初買11萬多騎4年，今年10月想換油車 就去問能賣多少錢，結果1萬2，真的想買Gogoro一定要三思，月租電池990，新莊騎台北通勤有時候還會超過，後悔到我已經不想說了」、「跌價真的是Gogoro致命傷，還有電池月租的問題，不騎車也是虧」。

事實上，根據「貳輪嶼二手機車買賣」官網就表示，Gogoro二手價格跟二手機車一樣，會受到出廠時間、機車款式與機車車況影響，出廠時間越晚、機車款式越新、機車車況越好的Gogoro，售價與收購價就會越高，而根據表格，2015年出產的Gogoro第一代，目前收購價格就落在1萬至2萬之間。

▲Gogoro近幾年崛起，在路上時不時都能看到有人騎乘。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）
▲根據國發會發布的「2030淨零轉型目標」，2030年電動機車的市售占比目標為35％。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）
根據國發會發布的「2030淨零轉型目標」，2030年電動機車的市售占比目標為35％，距今目前只剩下約莫7年多，電動機車的佔比在目前機車市場仍然佔比10%上下，電動機車在進步的同時，汽油車作為國內機車最大宗佔比當然也沒有停過腳步向前，Gogoro如何發揮領頭羊的角色，加上政府配合加強推動來帶領電動機車殺出重圍，都還有待觀察。


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