買Gogoro騎4年他後悔了！車行老闆揭「最大敗筆」　機車族認了

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戴蒙老闆提到「一台車再怎麼樣都有自己的行情，以2015年的JET S現在的行情還有三萬多塊錢，但是Gogoro2015年的只有一萬塊初頭，如果真的要買Gogoro且要買二手的話，就是里程一萬內，年份新一點，最好是距離現在兩年內的。」
貼文曝光後，釣出許多Gogoro車主「買12萬，騎兩年現在去估剩2萬」、「買了S1經典，當初買12萬多，騎兩年多，直接估價剩3萬8，真的後悔當初的衝動」、「S2我當初買11萬多騎4年，今年10月想換油車 就去問能賣多少錢，結果1萬2，真的想買Gogoro一定要三思，月租電池990，新莊騎台北通勤有時候還會超過，後悔到我已經不想說了」、「跌價真的是Gogoro致命傷，還有電池月租的問題，不騎車也是虧」。
事實上，根據「貳輪嶼二手機車買賣」官網就表示，Gogoro二手價格跟二手機車一樣，會受到出廠時間、機車款式與機車車況影響，出廠時間越晚、機車款式越新、機車車況越好的Gogoro，售價與收購價就會越高，而根據表格，2015年出產的Gogoro第一代，目前收購價格就落在1萬至2萬之間。
根據國發會發布的「2030淨零轉型目標」，2030年電動機車的市售占比目標為35％，距今目前只剩下約莫7年多，電動機車的佔比在目前機車市場仍然佔比10%上下，電動機車在進步的同時，汽油車作為國內機車最大宗佔比當然也沒有停過腳步向前，Gogoro如何發揮領頭羊的角色，加上政府配合加強推動來帶領電動機車殺出重圍，都還有待觀察。
@bossdamon_motorgogoro的缺點有哪些?#gogoro #機車 #二手機車 #貳輪嶼
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