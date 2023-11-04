運動維納斯／陽光女孩Sunny愛上健身 打造完美蜜桃臀

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四年前開始計畫性的重量訓練，並且參加健美比賽，曾獲得青少年冠軍，但她覺得參賽的目的並非得獎，而是要跟自己比賽，藉以檢視訓練的成果，並督促自己不能放鬆，堅持嚴格自律，保持良好體態，她覺得重訓改變自己非常多，不論是身體或是心理層面，都成長非常多。
外形的改變最直接，以前她的體態就是肉肉的，開始訓練以後，現在體態非常的勻稱，體脂肪一直保持著健康的數據，肌肉線條充滿健康美，非常喜歡現在的樣子，但她覺得更重要的是幫助自己增加無比的自信，堅持健身改變她對每一件事情的毅力，凡事更自律並且更持之以恆，面對任何事情不怕困難。
她覺得自己全身上下，訓練最好的地方就是屁股，現在大部分學生都是被他的招牌的蜜桃臀吸引而來，他們都會問：「教練的屁股又圓又翹，是先天的基因強大，還是後天訓練出來的？」她都會告知，訓練蜜桃臀必須下工夫，因為不容易見到成效，需要針對很多不同的角度，安排各種動作訓練，自己可是花了兩年左右的時間，才感覺有所成長，儘管很辛苦，但是成果絕對令人瘋狂自戀。
她現在經營運動服飾品牌，用自己的暱稱「Sunny健身女孩」設計了一系列運動穿著，她說：「接觸健身之後，我更注重自己的服飾穿搭，通常我一星期運動七天，自然希望能夠有各種不同的運動裝扮，我的運動服飾，除了讓自己穿得開心之外，也想分享給更多喜歡健身的女生。」
她的設計理念之一就是，除了運動時穿得舒服，下課後能夠直接穿著逛街看電影，搭配上自己健美身材，就是最時髦的打扮。她說：「另外一個設計重點是絕對要能凸顯健身女孩的身材特色，所以其中最有特色、也是最暢銷的就是蜜桃臀短褲，因為它是根據我的身材的優點下去設計打版的，能當自己的模特兒，實在太棒了。」
從健康的膚色可以知道她也是個戶外咖，她表示平常最喜歡去海邊玩，一年四季都會去，因為太喜歡曬太陽了，無論是衝浪還是潛水，甚至全身塗滿椰子油，趴在沙灘上曬日光浴，只要看到海，心情就會非常好，而且還能穿著比基尼拍照，展現出自己最健美的一面。
落日時分的海邊，坐看太陽消失在海平面，聽著一波波海浪聲，她期許未來能夠一直練下去，八十歲時還能保持現在的好身材與健康的身體，並且設計出更多好看的服飾，永遠是最美的健身模特兒。