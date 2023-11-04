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運動維納斯／陽光女孩Sunny愛上健身 打造完美蜜桃臀

▲本週的運動維納斯Sunny熱愛健身，擁有健康小麥肌膚色，以及傲人的蜜桃臀。（圖/特約記者郭運復攝）
▲本週的運動維納斯Sunny熱愛健身，擁有健康小麥肌膚色，以及傲人的蜜桃臀。（圖/特約記者郭運復攝）

特約記者郭運復/綜合報導

健身女孩Sunny人如其名，小麥色肌膚散發出陽光般的熱情，完美的體態與恰到好處的肌肉線條，尤其是招牌蜜桃臀，永遠是目光的焦點。現在她是健身教練，主要指導重量訓練，幫助學生改變體態，另外也經營自己的運動服飾品牌，以自己的身形設計服裝，她覺得當自己的模特兒超酷。

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回憶起健身重訓之路，緣起於青春期的愛美，她說：「那時候比較胖，開始在網路上找尋瘦身資訊，每天有氧加上飲食控制，很快就看到了成效，第14天起就發現體重、體脂肪下降許多，體態也有明顯變化。」於是下定決心要讓自己更好，一直到現在，健身已成為她生活的一部分。

四年前開始計畫性的重量訓練，並且參加健美比賽，曾獲得青少年冠軍，但她覺得參賽的目的並非得獎，而是要跟自己比賽，藉以檢視訓練的成果，並督促自己不能放鬆，堅持嚴格自律，保持良好體態，她覺得重訓改變自己非常多，不論是身體或是心理層面，都成長非常多。

▲Sunny 現職健身教練，協助女學員改變體態與重量訓練。（圖/特約記者郭運復攝）
▲Sunny 現職健身教練，協助女學員改變體態與重量訓練。（圖/特約記者郭運復攝）
外形的改變最直接，以前她的體態就是肉肉的，開始訓練以後，現在體態非常的勻稱，體脂肪一直保持著健康的數據，肌肉線條充滿健康美，非常喜歡現在的樣子，但她覺得更重要的是幫助自己增加無比的自信，堅持健身改變她對每一件事情的毅力，凡事更自律並且更持之以恆，面對任何事情不怕困難。

▲Sunny 訓練完美臀型從不間斷（圖/特約記者郭運復攝）
▲Sunny 訓練完美臀型從不間斷（圖/特約記者郭運復攝）
她覺得自己全身上下，訓練最好的地方就是屁股，現在大部分學生都是被他的招牌的蜜桃臀吸引而來，他們都會問：「教練的屁股又圓又翹，是先天的基因強大，還是後天訓練出來的？」她都會告知，訓練蜜桃臀必須下工夫，因為不容易見到成效，需要針對很多不同的角度，安排各種動作訓練，自己可是花了兩年左右的時間，才感覺有所成長，儘管很辛苦，但是成果絕對令人瘋狂自戀。

▲Sunny曾獲青少年健美冠軍。（圖/特約記者郭運復攝）
▲Sunny曾獲青少年健美冠軍。（圖/特約記者郭運復攝）
她現在經營運動服飾品牌，用自己的暱稱「Sunny健身女孩」設計了一系列運動穿著，她說：「接觸健身之後，我更注重自己的服飾穿搭，通常我一星期運動七天，自然希望能夠有各種不同的運動裝扮，我的運動服飾，除了讓自己穿得開心之外，也想分享給更多喜歡健身的女生。」

▲Sunny 覺得臀型練好，怎麼穿衣服都漂亮。（圖/特約記者郭運復攝）
▲Sunny 覺得臀型練好，怎麼穿衣服都漂亮。（圖/特約記者郭運復攝）
她的設計理念之一就是，除了運動時穿得舒服，下課後能夠直接穿著逛街看電影，搭配上自己健美身材，就是最時髦的打扮。她說：「另外一個設計重點是絕對要能凸顯健身女孩的身材特色，所以其中最有特色、也是最暢銷的就是蜜桃臀短褲，因為它是根據我的身材的優點下去設計打版的，能當自己的模特兒，實在太棒了。」

▲Sunny苦練出完美蜜桃臀，並根據臀型設計出漂亮的蜜桃臀運動短褲。（圖/特約記者郭運復攝）
▲Sunny苦練出完美蜜桃臀，並根據臀型設計出漂亮的蜜桃臀運動短褲。（圖/特約記者郭運復攝）
▲只要一有空，Sunny就直奔海邊，她覺得坐在沙灘上吹著海風看日落，可以完全放鬆心情。（圖/特約記者郭運復攝）
▲只要一有空，Sunny就直奔海邊，她覺得坐在沙灘上吹著海風看日落，可以完全放鬆心情。（圖/特約記者郭運復攝）
從健康的膚色可以知道她也是個戶外咖，她表示平常最喜歡去海邊玩，一年四季都會去，因為太喜歡曬太陽了，無論是衝浪還是潛水，甚至全身塗滿椰子油，趴在沙灘上曬日光浴，只要看到海，心情就會非常好，而且還能穿著比基尼拍照，展現出自己最健美的一面。

▲海邊是Sunny最喜愛的休閒去處。（圖/特約記者郭運復攝）
▲海邊是Sunny最喜愛的休閒去處。（圖/特約記者郭運復攝）
落日時分的海邊，坐看太陽消失在海平面，聽著一波波海浪聲，她期許未來能夠一直練下去，八十歲時還能保持現在的好身材與健康的身體，並且設計出更多好看的服飾，永遠是最美的健身模特兒。

▲躺在沙灘上曬太陽，陽光女孩的小麥色肌膚令人羨慕。（圖/特約記者郭運復攝）
▲躺在沙灘上曬太陽，陽光女孩的小麥色肌膚令人羨慕。（圖/特約記者郭運復攝）
▲運動維納斯Sunny小檔案。（圖/NOWnews社群中心製）
▲運動維納斯Sunny小檔案。（圖/NOWnews社群中心製）

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