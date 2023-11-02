林志玲AKIRA大跳Baby Shark！為了兒子開心　還改編成猛男野獸版

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他的寶貝兒子遺傳到AKIRA跟林志玲的身高優勢，目前身型比一般幼兒還大，剛出生時五官像林志玲的家人，現在眼睛則跟林志玲越來越像。AKIRA也分享育兒方式：「基本上，我們不會對他生氣，也不會強制說不可以這樣，比如說打翻水，我們就教他打翻了要自己擦乾淨，跟他說做錯事的解決方式是什麼，而不是不可以這樣做。如果他哭了，也會讓他先哭一下，再引導他的心情。」
AKIRA還會用「可愛舞蹈」逗兒子笑，訪問中途他突然哼歌，更比出跳舞動作，他笑說還會加入Krump的舞步給兒子看，「我也會跳《Baby Shark》，他的反應跟其他小孩差不多。小孩很愛看《とん とん とん とん ひげじいさん》，有一次小朋友不耐煩，跳完加Krump的動作後，小朋友很喜歡很開心，這也是他最喜歡的，才發現小朋友也是能感受到能量（可愛跟猛男版）的不同」，AKIRA透露林志玲也會在旁邊一起跳、逗寶貝開心。
AKIRA不記得兒子是先叫爸爸還是媽媽，「我帶的時候就叫爸爸，媽媽帶就叫媽媽」，小孩現在也對交通玩具感興趣，「他沒有特別喜歡的卡通，但喜歡交通工具，巴士、車子，載他出去看到巴士、車子的話，他會指著說」。
聊到兒子，AKIRA越說越起勁，也越聊越自豪，因為兒子現在就具有同理心、很會照顧別人，「我們有請同年齡的小孩來家裡玩，兒子就會把玩具給他們玩，他也會看類似家家酒的節目，喜歡看幫忙誰、做什麼事的動畫，他也很喜歡分享。」他認為兒子沒有比較像誰，「因為我們都有這種習慣，小朋友的聲量很大，這一點像我，細心、愛照顧可能像媽媽比較多。」
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