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林志玲AKIRA大跳Baby Shark！為了兒子開心　還改編成猛男野獸版

▲林志玲（右）與AKIRA會跳《Baby Shark》逗兒子開心。（圖／資料照）
▲林志玲（右）與AKIRA會跳《Baby Shark》逗兒子開心。（圖／資料照）

記者陳雅蘭／台北報導

林志玲老公AKIRA跟EXILE主唱TAKAHIRO、「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」將於12月9日在台北流行音樂中心開唱，AKIRA今（2）日受訪宣傳，聊著聊著聊到兒子目前也愛聽音樂，跟老婆還會一起跳日本童謠《とん とん とん とん ひげじいさん》、《Baby Shark》等歌，AKIRA甚至自加Krump的舞步，改編成猛男野獸版，成功逗樂兒子。

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▲AKIRA自豪兒子有同理心、愛幫助人。（圖／寬魚國際）
▲AKIRA自豪兒子有同理心、愛幫助人。（圖／寬魚國際）
AKIRA升格當爸1年多，問及現在練舞跟帶小孩哪個最累？他直言：「練舞比較辛苦！現在有家庭後，很多時間都不是自己的了，我跟老婆會分配輪流照顧，我也很常在家帶小孩時，邊推娃娃車邊鍛鍊，抱小孩時也會。」AKIRA越講越起勁，從原本坐在沙發上示範，下一秒他人「直接出框」走到旁邊示範何謂邊帶兒邊練身體，上坡跨腿、深蹲通通有，相當幽默。

他的寶貝兒子遺傳到AKIRA跟林志玲的身高優勢，目前身型比一般幼兒還大，剛出生時五官像林志玲的家人，現在眼睛則跟林志玲越來越像。AKIRA也分享育兒方式：「基本上，我們不會對他生氣，也不會強制說不可以這樣，比如說打翻水，我們就教他打翻了要自己擦乾淨，跟他說做錯事的解決方式是什麼，而不是不可以這樣做。如果他哭了，也會讓他先哭一下，再引導他的心情。」

AKIRA還會用「可愛舞蹈」逗兒子笑，訪問中途他突然哼歌，更比出跳舞動作，他笑說還會加入Krump的舞步給兒子看，「我也會跳《Baby Shark》，他的反應跟其他小孩差不多。小孩很愛看《とん とん とん とん ひげじいさん》，有一次小朋友不耐煩，跳完加Krump的動作後，小朋友很喜歡很開心，這也是他最喜歡的，才發現小朋友也是能感受到能量（可愛跟猛男版）的不同」，AKIRA透露林志玲也會在旁邊一起跳、逗寶貝開心。

▲AKIRA覺得練舞比帶小孩累。（圖／寬魚國際）
▲AKIRA覺得練舞比帶小孩累。（圖／寬魚國際）
AKIRA不記得兒子是先叫爸爸還是媽媽，「我帶的時候就叫爸爸，媽媽帶就叫媽媽」，小孩現在也對交通玩具感興趣，「他沒有特別喜歡的卡通，但喜歡交通工具，巴士、車子，載他出去看到巴士、車子的話，他會指著說」。

聊到兒子，AKIRA越說越起勁，也越聊越自豪，因為兒子現在就具有同理心、很會照顧別人，「我們有請同年齡的小孩來家裡玩，兒子就會把玩具給他們玩，他也會看類似家家酒的節目，喜歡看幫忙誰、做什麼事的動畫，他也很喜歡分享。」他認為兒子沒有比較像誰，「因為我們都有這種習慣，小朋友的聲量很大，這一點像我，細心、愛照顧可能像媽媽比較多。」

「放浪兄弟 2023台北演唱會」將於12月9日晚間6點在台北流行音樂中心登場，票價分為4980元、3980元、2980元、880元，門票11月5日（日）中午12點在KKTIX及全台全家便利商店啟售。

▲林志玲老公AKIRA宣布聯手EXILE主唱TAKAHIRO、EXILE THE SECOND 放浪二勢力於12月9日在台北流行音樂中心開唱。（圖／寬魚國際、LDH）
▲AKIRA聯手EXILE主唱TAKAHIRO、EXILE THE SECOND 放浪二勢力於12月9日在台北流行音樂中心開唱。（圖／寬魚國際、LDH）

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