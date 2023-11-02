在野黨提「2030核電佔比10％以上」！能源署：恐需興建核五、核六
行政院長陳建仁日前表示「核電是綠電」，引發各界熱議；對此，經濟部澄清，陳建仁院長在總質詢回答立委時的脈絡，為討論歐盟將核電定義為綠電。事實上，王美花部長已說明，歐盟是將核電列為永續分類，作為綠色融資的種類，而包括蘋果、台積電等國際企業加入的RE100再生能源倡議，核電並不屬於綠電，兩者不同標準，也沒有所謂說漏嘴的問題，反而是推廣再生能源，並以天然氣作為橋接能源的方向，已成為朝野減碳的共識，呼籲在野黨以支持基隆協和電廠轉為燃氣，作為走向減碳的第一步。
記者孫唯容／綜合報導
至於在野黨在能源政策上，分別提出支持核電，希望在2030年達到核電佔比10％或12％，對此，經濟部能源署表示，以2030年總用電量估計，占比10％約為340億度電，再加上核一、核二已停機除役，核四充滿工程不可逆的問題，要達到340億度電，恐怕必須興建核五、核六等新機組，屆時核電廠的選址，核廢料的處置，應該就各縣市的條件來做詳細評估。在野黨若做此主張，也應提出場址的建議。
經濟部指出，以目前國際上新建核電廠的經驗，過去經驗大約需花費10年，車諾比與福島核災過後，由於國際上對於核電廠安全要求加嚴、各地民眾反核意識增加，後續的核電廠興建工程，也不乏興建時間長達20年的案例。甚至以台灣興建核四廠為例，1999年動工，花費20餘年也無法完成。
經濟部再次說明，歐盟將核電列入綠色融資的「永續分類標準」，仍有前提條件，例如須設置核廢料管理及核除役基金、須於2050年前找到高階核廢最終處置設施、須避免出口至第三國處置放射性廢棄物等。台灣同樣面對核廢料處理的高難度挑戰，不僅尚未觸及最終處置場址，連中期存放的乾式貯存機制，都遇到包括新北市府在內的地方政府多年反對，也凸顯核廢料處理在世界各地，都是高度爭議的困難。