街訪網路調查都算！中選會：民調應載明資訊 違者最重罰200萬
2024總統大選將至，近日網路街頭訪問民調相當盛行，不少YouTuber在各地皆自發性做起總統民調，不過要小心了，中選會指出，以街頭訪問或網路平台調查等方式，將民眾有關候選人或選舉所為的意見表達予以彙計公開，就是選罷法所稱有關候選人或選舉之民意調查，因此，民調應載明資訊，否則違者最重罰200萬。
記者林怡昕／台北報導
中選會指出，有關選舉公告後發布選舉民意調查資料一事，中選會提醒國人記得停、看、聽，以免觸法，因有關候選人或選舉所為之意見表達，予以彙計並公開，即屬總統選罷法、公職選罷法所指之民意調查資料，於發布或報導時，都應該依兩選罷法規定載明應載事項，且於投票日前10日至投票時間截止前，則不得發布、報導、散布、評論或引述。
中選會說明，這是過往以來選舉之既有規定，而非網傳新規定，依總統副總統選舉罷免法第52條及公職人員選舉罷免法第53條規定，政黨及任何人自選舉公告發布之日起至投票日10日前所為有關候選人或選舉民意調查資料之發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源。
中選會指出，未載明前開應載事項及其他各式具民意調查外觀之選舉資料，於前開期間，均不得發布、報導、散布、評論或引述，違反者，將處新臺幣10萬元以上1百萬元以下罰鍰；若為政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰新臺幣20萬元以上2百萬元以下罰鍰。
最後，中選會也提醒，自113年1月3日零時起，則不能以任何方式發布、報導、散布、評論或引述任何有關候選人或選舉的民意調查資料，違者將處新臺幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰，且政黨、候選人及其受僱人、代理人還會加重處罰。