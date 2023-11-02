日職／阪神虎封王機率85％！瘋狂球迷聚集道頓堀「預演」贏球慶祝
日本大賽第五戰，阪神虎隊今晚在0:2落後下逆轉勝，睽違38年的日本一冠軍，已經聽牌，只要後天再度贏球，就可以拿到自1985年以來的隊史第二冠，比賽將於當地時間6時30分，台北時間下午5時30分開打，而過去先聽牌的球隊，有73隊，其中62支球隊奪冠，阪神虎封王機率為85％，虎迷已經忍不住先到道頓堀、心齋橋等地「預演」封王高拋（胴上）。
記者吳政紘/綜合報導
阪神迷遍佈日本各地，連在台灣也很多虎迷，加上林威助、陳大豐、郭李建夫、蕭一傑、鄭凱文、呂彥青、陳偉殷等台灣虎將不少，也擁有高人氣。
這場球，阪神打破了一個魔咒，就是終止在日本一系列賽連續11場先被對手得分比賽11連敗紀錄，阪神終於會打逆轉球，也知道如何反擊。
不少球迷看了比賽相當興奮，一位來自札幌的男球迷表示：「上次奪冠我還沒出生，日本一聽牌還是我第一次的經驗。」、「這是一支年輕的球隊，也會有失誤，但是贏球氣勢很強，再怎樣都要拿下這一勝，然後高拋岡田彰布監督。」
事實上阪神虎隊若今年第六場封王贏球，會有相當多巧合，包括岡田就是在1985年阪神封王的功臣，1985年就是在第六戰，阪神以4勝2敗擊敗西武獅隊贏球，而第六戰也是在客隊主場封王，這些巧合，更讓不少虎迷相信，今年一定可以打破「肯德基爺爺魔咒」。