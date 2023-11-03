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蘿蔔刀遭學校全面封殺！玩具業者不忍了　拍片嘲諷：全世界都危險

▲名為「蘿蔔刀」的伸縮折疊塑膠玩具，近日在抖音及中國的中小學校園爆紅。（圖／翻攝TikTok）
▲名為「蘿蔔刀」的伸縮折疊塑膠玩具，近日在抖音及中國的中小學校園爆紅。（圖／翻攝TikTok）

記者張嘉哲/綜合報導

最近大陸社群平台一款3D塑膠玩具「蘿蔔刀」傳來台灣，造成小學生、國中生之間流行了一波，不少學童都有購買，爭相搶玩。不過雖然蘿蔔刀是塑膠製，還是有一定的危險程度，沒想到短短不到幾天，遭到學者批評「恐怕讓小孩有暴力傾向」，甚至在中國、台灣遭到許多學校明文禁止攜帶入校。對此，不少蘿蔔刀玩具的業者就拍片嘲諷這樣的情況，直言「全世界都好危險」。

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事實上，蘿蔔刀基本是由刀柄及刀芯組成，利用刀柄滑動刀芯，接著輕輕一甩就可以把刀刃甩出，絲滑療癒感成了不少人最愛。但是因為蘿蔔刀畢竟還是「刀」，只是用塑膠製成，實際拿出蘿蔔刀在紙張上用力出力的話，紙張還是會割破；如果大力在蘋果上切劃，蘋果肉也會被蘿蔔刀給割下來，其實還是具有一定破壞力，結果最近被各級學校單位盯上，紛紛宣佈禁止「蘿蔔刀」系列的玩具進入校園。

▲名為「蘿蔔刀」的伸縮折疊塑膠玩具，近日在抖音及中國的中小學校園爆紅。（圖／翻攝自劉育豪老師臉書）
▲名為「蘿蔔刀」的伸縮折疊塑膠玩具，近日在抖音及中國的中小學校園爆紅。（圖／翻攝自劉育豪老師臉書）
對此，就有「蘿蔔刀」玩具業者拍片一人分飾兩角，表示「兒子！這蘿蔔刀太危險！不要帶去學校」接著用蘿蔔刀刺破紙張；兒子回應「爸爸！圓規也危險」有樣學樣用圓規刺破紙張，爸爸見狀直喊「那圓規也別帶去學校了！」隨後又示範了三角板以及筆，都能夠順利戳破紙張，天真地問「我上學是不是可以不用帶筆啦？」讓爸爸一臉尷尬。

貼文曝光後，不少網友紛紛認同業者觀點表示「死板教育，真的要危險不要說是帶，在學校任何東西都危險」、「被封殺的莫名其妙，不就是個塑膠玩具，超無聊」、「全世界都好危險，大家都不要去上學」、「那我就先不去學校了！這波挺業者啦」、「課桌椅也危險！今天就撞到了好痛」。

律師林智群也對最近的蘿蔔刀之亂提出自己的見解，「若是因為危險而禁止攜帶入校，那以後美勞課需要用到美工刀時，又該怎麼辦，蘿蔔刀是塑膠玩具，再危險也比不過真刀」，他強調，這時候應該要教導學生如何使用，例如不能拿蘿蔔刀對著別人或做出危險動作，而不是直接禁止，「禁止很簡單，但小朋友也失去了學習正確使用的機會。」



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