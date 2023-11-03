正妹YTR晨晨爆熱戀中！粉絲抓包「交往饒舌男星」 IG露餡2大證據
YouTuber頻道「賤葆」有三位不同特色的漂亮妹子，搭配賤葆人來瘋的風格，經常擦出不同的火花，也深受觀眾喜愛。其中一名正妹晨晨在頻道中非常高人氣，IG擁有超過60萬粉絲，是不少人的女神之一。不過，最近卻有眼尖的粉絲發現，晨晨疑似正在談戀愛，而且對象是新生代饒舌歌手「HowZ」，在IG上露餡兩大證據，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
有網友在「Dcard」發文表示，晨晨疑似正在談戀愛，對象是新生代饒舌歌手「HowZ」，其原因是兩人看似檯面上沒有任何交集，但是在今年7月的時候，晨晨曾經發出在北海岸的系列照片，結果隔一個月，男方也上傳背景、角度相似的回顧文。
除此之外，網友還發現近日兩人相繼的卡在蘭嶼，雖然合照不見彼此身影，但是獨照的背景完全相同，而且晨晨跟HowZ甚至還有同款「鯨魚」項鍊，引發熱戀的傳聞。
貼文曝光之後，不少粉絲紛紛超崩潰「什麼能比期中考炸掉更讓我難過，嗯對，晨晨交男友」、「不！我的女神死會了好崩潰」、「這基本上應該是實錘吧，坐等女神解釋」、「好配喔天啊！好喜歡，希望幸福久久」、「應該基本實錘吧，而且HowZ朋友發的蘭嶼文（裡面有大合照，但沒有晨晨）晨晨也有按讚，應該是百分之百了，8Ball的所有成員都有跟晨晨互追」。
而對於被傳熱戀當中，晨晨目前還未正面回應，僅在IG上幽默回應鯨魚項鍊的出處「詢問度很高的項鍊，我在蘭嶼搭船那的7-11對面小貨車買的，一條380元，我沒有殺價」。