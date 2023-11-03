10歲伊萊遭同學毆臉！送醫檢查「可能顱內出血」 網紅媽怒報警
網紅「伊萊媽」Annie和英國丈夫結婚後，生下兒子伊萊和女兒伊菲，經常透過粉絲專頁分享家庭趣事，深受不少粉絲喜愛。不過，近日伊萊媽卻發出嚴肅的文章，透露兒子伊萊在學校被同學毆打臉部，緊急送醫之後被醫生表示「有可能顱內出血，還要觀察」。讓伊萊媽非常心疼又自責，已經報警，強烈要求對方家長出面解決問題。
記者張嘉哲/綜合報導
伊萊媽日前在臉書貼文，透露一大早就接到伊萊學校打來的電話，指出伊萊在學校遭到同學攻擊，伊萊媽立刻前往學校帶伊萊看醫生，接到兒子之後她也提到「儘管學校已經先做了相關緊急處理，臉上的拳頭印跟瘀青腫脹仍清晰可見」。
伊萊媽回顧整個事件，透露兒子前往科任教室的路上時，不小心弄掉了水壺，結果被一名同學嘲笑，於是兒子對他說「你可以不喜歡、不欣賞我，但請你要懂得尊重別人！」對方則回應「誰理你」接著伴隨重重的拳頭直擊臉頰跟腦門。
「當急診室的醫生跟我說，必須做腦部斷層掃描檢察確定是否有顱內出血時！我心都碎了」伊萊媽心疼又自責的說「我為什麼沒有教好他要保護自己，為什麼把他教成心地善良，願意次次原諒別人的孩子！打傷他的同學是動手的慣犯，打傷人的次數不下數十次，是同學家長中聞之色變的孩子，但哥從不用有色眼光看待對方，反而願意友善的跟他相處」。
伊萊媽透露，醫生也告知「孩子有顱內出血的可能，接下來都必須小心仔細觀察」，表示這次不會再忍耐了，要教兒子怎麼保護自己，並不是所有人都值得你的善良對待。隨後伊萊媽也表示「目前已經準備跟警局備案，希望有相關經驗的朋友們也能教教我們，還能怎麼做，才能自保。」