ITF台北國際旅展今登場！交通資訊一次看　開車來這8處可停車

我是廣告 請繼續往下閱讀
【搭公車前往】
📌搭公車 1843、1877、1877B假日動線、1878、1878A假日動線、1878C假日動線、1879、1879A、1879C假日動線、1879D假日動線至「捷運南港展覽館站(經貿二)」站下車 → 抵達國際旅展活動會場。
📌搭公車 823 至「捷運南港展覽館站(經貿一路)」站下車 → 步行約 3 分鐘抵達國際旅展活動會場。
📌搭公車589、605、605副線、605新台五線、668、675、678、817、823、979、951、955、1032、1191、內科通勤專車7、藍15、藍21、藍21副線、藍22、藍23、藍39、跳蛙公車(新店汐止)至「捷運南港展覽館站(南港路)」站下車 → 抵達國際旅展會場。
📌搭公車205、212經南港路、276、306、306區間車、553、553預約公車、645、645副線、679、北環幹線、小1、小5、小5區間車、小12、小12延駛動物園至「南港展覽館」站下車 → 步行約 3 分鐘到台北國際旅展活動會場。
📌搭公車 675、919、951、955 至「環東大道口」站下車 → 步行約 5 分鐘到國際旅展會場。
【搭捷運前往】
📌搭台北捷運文湖線至「南港展覽館」站下車抵達。
📌搭台北捷運板南線至「南港展覽館」站下車抵達。
【周邊停車】
📌CITY PARKING城市車旅停車場 台北市南港區經貿一路1102號
📌南港展覽館停車場 台北市南港區經貿一路
📌城市車旅停車場 台北市南港區經貿一路265號3F
📌中國信託金融園區停車場 台北市南港區經貿二路168號
📌世正經貿大樓停車場 台北市南港區
📌世貿公園地下停車場 台北市南港區經貿二路106巷2788號
📌Times柏鼎經貿一停車場 台北市南港區經貿二路183號
📌嘟嘟房(南港展覽館2站) 台北市南港區經貿二路2號