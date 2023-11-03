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ITF台北國際旅展今登場！交通資訊一次看　開車來這8處可停車

▲2023 ITF台北國際旅展今天開展，11/3至11/6起一連4天在南港展覽館一館展出，交通資訊一次看，開車來這8處可停車。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.11.04）
▲2023 ITF台北國際旅展今天開展，11/3至11/6起一連4天在南港展覽館一館展出，交通資訊一次看，開車來這8處可停車。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.11.04）

記者徐銘穗/綜合報導

「2023 ITF台北國際旅展」開展啦！今（3）天起至下周一（6），一連4天在南港展覽館一館登場，今年集結日、韓、泰及及歐美等104個國家、城市，以及航空公司、旅行社、飯店、遊樂園共1300個攤位。《NOWnews今日新聞》整理「2023 ITF台北國際旅展」相關交通資訊，計有205、589等53線公車可達，北捷搭板南線或文湖線在「南港展覽館」站下車，若開車前來南港展覽館停車場、世貿公園地下停車場等8處可停。

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【搭公車前往】

📌搭公車 1843、1877、1877B假日動線、1878、1878A假日動線、1878C假日動線、1879、1879A、1879C假日動線、1879D假日動線至「捷運南港展覽館站(經貿二)」站下車 → 抵達國際旅展活動會場。

📌搭公車 823 至「捷運南港展覽館站(經貿一路)」站下車 → 步行約 3 分鐘抵達國際旅展活動會場。

📌搭公車589、605、605副線、605新台五線、668、675、678、817、823、979、951、955、1032、1191、內科通勤專車7、藍15、藍21、藍21副線、藍22、藍23、藍39、跳蛙公車(新店汐止)至「捷運南港展覽館站(南港路)」站下車 → 抵達國際旅展會場。

📌搭公車205、212經南港路、276、306、306區間車、553、553預約公車、645、645副線、679、北環幹線、小1、小5、小5區間車、小12、小12延駛動物園至「南港展覽館」站下車 → 步行約 3 分鐘到台北國際旅展活動會場。

📌搭公車 675、919、951、955 至「環東大道口」站下車 → 步行約 5 分鐘到國際旅展會場。

【搭捷運前往】

📌搭台北捷運文湖線至「南港展覽館」站下車抵達。

📌搭台北捷運板南線至「南港展覽館」站下車抵達。


【周邊停車】

📌CITY PARKING城市車旅停車場    台北市南港區經貿一路1102號

📌南港展覽館停車場    台北市南港區經貿一路

📌城市車旅停車場    台北市南港區經貿一路265號3F

📌中國信託金融園區停車場    台北市南港區經貿二路168號

📌世正經貿大樓停車場    台北市南港區

📌世貿公園地下停車場    台北市南港區經貿二路106巷2788號

📌Times柏鼎經貿一停車場    台北市南港區經貿二路183號

📌嘟嘟房(南港展覽館2站)    台北市南港區經貿二路2號

▲2023 ITF台北國際旅展資訊表。（圖／NOWnews社群中心）
▲2023 ITF台北國際旅展資訊表。（圖／NOWnews社群中心）

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