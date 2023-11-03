蘿蔔刀只是前菜！「蘿蔔家族全系列」曝光　商人鬼腦袋網友讚嘆

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更令人驚奇的是，這款「蘿蔔刀」只不過是個前菜，商人運用蘿蔔刀的概念，還創造出許多這種撞色系的塑膠玩具，光是蘿蔔刀的話就還分成「夜光版蘿蔔刀」、「發光版蘿蔔刀」、「伸縮加長蘿蔔刀」、「夜光加長蘿蔔刀」、「蘿蔔雙刀」、「放大版蘿蔔刀」。
除此之外，還有「蘿蔔家族」，包括「蘿蔔梳子」、「蘿蔔球」、「蘿蔔塔」、「蘿蔔蝴蝶爪」、「蘿蔔蝴蝶刀」等多元的蘿蔔玩具系列，每一款售價都非常便宜，有小孩購買一次就是整組系列。不少網友紛紛表示「蘿蔔家族有夠狂，商人腦袋真的很鬼」、「這種東西可以搞出一個家族，只能說商人在哪商機就在哪」。
不過對於最近專家、外界甚至各級學校盯上「蘿蔔刀」玩具，玩具業者也拍片嘲諷，表示如果蘿蔔刀因為危險被禁止帶去學校，那麼圓規、鉛筆、三角板等等物品不也同樣是能刺破紙張、割破蘋果肉的物品，認為直接禁止的教育不是非常合適。律師林智群也稱「禁止很簡單，但小朋友也失去了學習正確使用的機會。」
@xiaoluobojieya蘿蔔家族新成員，妳家孩子買了嗎？搞不懂這有什麽好玩的！#蘿蔔刀 #玩個很新的東西 #解壓玩具 #蘿蔔刀玩具合集 #男人的玩具
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