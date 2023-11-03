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蘿蔔刀只是前菜！「蘿蔔家族全系列」曝光　商人鬼腦袋網友讚嘆

▲名為「蘿蔔刀」的伸縮折疊塑膠玩具，近日在抖音及中國的中小學校園爆紅。（圖／翻攝自劉育豪老師臉書）
▲名為「蘿蔔刀」的伸縮折疊塑膠玩具，近日在抖音及中國的中小學校園爆紅。（圖／翻攝自劉育豪老師臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

最近大陸社群平台抖音一款3D塑膠玩具「蘿蔔刀」傳來台灣，便宜的銅板價格吸引中小學生爭相購買，並且帶到學校去跟同學交流，但此舉卻引發各地學校關切，不少學校紛紛都明文規定禁止帶來學校。但是禁帶到學校，也防不了私底下購買及遊玩。而驚人的是，其實這類的塑膠玩具不只「蘿蔔刀」一種，而是有整套「蘿蔔家族」，近日有玩具業者曝光全套玩具組，讓許多網友大開眼界。

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根據陸媒綜合報導，這個蘿蔔刀的起源是由一名在武漢讀書的大學生，利用3D列印機做出來的，他某日將其發佈到抖音帳號「瘋狂的問號943」後，一個晚上就突破500萬的觀看次數，隨後蘿蔔刀就在大陸爆紅，進而被大量生產，後來該玩具也傳進台灣，造成中小學生瘋玩。

更令人驚奇的是，這款「蘿蔔刀」只不過是個前菜，商人運用蘿蔔刀的概念，還創造出許多這種撞色系的塑膠玩具，光是蘿蔔刀的話就還分成「夜光版蘿蔔刀」、「發光版蘿蔔刀」、「伸縮加長蘿蔔刀」、「夜光加長蘿蔔刀」、「蘿蔔雙刀」、「放大版蘿蔔刀」。

▲蘿蔔刀的形式非常多，還有加長版的、夜光版的等等。（圖/Tik Tok）
▲蘿蔔刀的形式非常多，還有加長版的、夜光版的等等。（圖/Tik Tok）
除此之外，還有「蘿蔔家族」，包括「蘿蔔梳子」、「蘿蔔球」、「蘿蔔塔」、「蘿蔔蝴蝶爪」、「蘿蔔蝴蝶刀」等多元的蘿蔔玩具系列，每一款售價都非常便宜，有小孩購買一次就是整組系列。不少網友紛紛表示「蘿蔔家族有夠狂，商人腦袋真的很鬼」、「這種東西可以搞出一個家族，只能說商人在哪商機就在哪」。

不過對於最近專家、外界甚至各級學校盯上「蘿蔔刀」玩具，玩具業者也拍片嘲諷，表示如果蘿蔔刀因為危險被禁止帶去學校，那麼圓規、鉛筆、三角板等等物品不也同樣是能刺破紙張、割破蘋果肉的物品，認為直接禁止的教育不是非常合適。律師林智群也稱「禁止很簡單，但小朋友也失去了學習正確使用的機會。」


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