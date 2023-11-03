Gogoro拼8年仍賣不贏油車！機車族揭「真實理由」：就這點最傷

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貼文曝光後，不少機車族紛紛回應「沒錯！沒騎也要付錢真的不合理」、「真的曾經考慮好幾次想要買，但只要想到沒騎車也要付月租費就一直打退堂鼓，覺得他什麼都好，就敗在這個電池月租費」、「超級認同，資費真的完全不划算」、「我就是油車一個月才加油一次的人，覺得Gogoro不划算就沒買了」、「我騎了7個月就想換油車了，真的怎麼算都不划算…月租方案好貴啊」。
而《NOWnews》記者也實際訪問到Gogoro車主陳先生，他表示「我自己每天都需要機車通勤來上班，假日出外也都是靠機車，所以沒有這個電池月租費白繳的困擾，過去騎油車換算下來一個月也是差不多價格」。陳先說提到「每個人對機車喜好不同，我就是喜歡電動機車騎起來的順感，如果說未來政府想要大推電動機車的話，在電池資費的補助跟優化上就得要加把勁」。
事實上，根據資料顯示，台灣近幾年的機車市場來看，油車雖然還是最大宗，但電動機車還是有其潛力，在2017年時任行政院長賴清德提出「空氣污染防治行動方案」後，配合中央、地方政府大力推動下，2018年電動機車年度銷售量站上8萬大關，接近倍數成長；2019年更驚人，銷量再度倍數成長至16.9萬輛，市占率達18.7%，其高峰還是令人非常驚艷。
不過隨著時間已久，電動機車的問題也慢慢浮現，包括補助疲軟、電池老舊問題等等，讓近兩年電動機車市占率又重新回到10%上下，而如果要達到2030年電動機車市售占比目標35％的話，政府跟電動機車業者們可要好好想想對策了！