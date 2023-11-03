小學生瘋玩蘿蔔刀！整組系列曝：蝴蝶刀、蘿蔔球　發明者身分起底

Gogoro拼8年仍賣不贏油車！機車族揭「真實理由」：就這點最傷

▲我國的電動機車最大品牌Gogoro一直都是許多人的首選，路上經常可以看見其身影。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）
▲我國的電動機車最大品牌Gogoro一直都是許多人的首選，路上經常可以看見其身影。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著環保意識抬頭，越來越多人新購機車都會選擇電動機車，而我國的電動機車最大品牌Gogoro一直都是許多人的首選，回顧從第一代的車型至今，Gogoro已經在台灣賣8個年頭，雖然銷量都是其他電動車品牌的好幾倍，市占率都突破7成以上，但是對比油車來看，銷售量還是有相當大的差距。就有車主分享Gogoro最大的缺點，引起不少機車族共鳴，直言「這敗在這點而已」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名Gogoro的車主在Tik Tok貼文指出「有騎Gogro的人應該都很有感，因為電動機車不管其多少都要付一樣的錢，我目前的電池方案是630公里月租費845元，假設你是油車，一個月只騎五次的話，你還是要付一樣的錢，其實長期累積下來也是要付非常多的錢」。

▲ 網友表示自己電池都還沒放進去就蓋起車廂，沒想到引來不少網友議論。(圖/Gogoro提供)
▲Gogoro的換電站，騎乘機車換電池是以月租費計算，不少油車族認為如果少騎就不適合。(圖/Gogoro提供)
貼文曝光後，不少機車族紛紛回應「沒錯！沒騎也要付錢真的不合理」、「真的曾經考慮好幾次想要買，但只要想到沒騎車也要付月租費就一直打退堂鼓，覺得他什麼都好，就敗在這個電池月租費」、「超級認同，資費真的完全不划算」、「我就是油車一個月才加油一次的人，覺得Gogoro不划算就沒買了」、「我騎了7個月就想換油車了，真的怎麼算都不划算…月租方案好貴啊」。

而《NOWnews》記者也實際訪問到Gogoro車主陳先生，他表示「我自己每天都需要機車通勤來上班，假日出外也都是靠機車，所以沒有這個電池月租費白繳的困擾，過去騎油車換算下來一個月也是差不多價格」。陳先說提到「每個人對機車喜好不同，我就是喜歡電動機車騎起來的順感，如果說未來政府想要大推電動機車的話，在電池資費的補助跟優化上就得要加把勁」。

▲隨著環保意識抬頭，路上時不時可以看到電動機車的身影。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲隨著環保意識抬頭，路上時不時可以看到電動機車的身影。（示意圖／NOWnews資料照片）
事實上，根據資料顯示，台灣近幾年的機車市場來看，油車雖然還是最大宗，但電動機車還是有其潛力，在2017年時任行政院長賴清德提出「空氣污染防治行動方案」後，配合中央、地方政府大力推動下，2018年電動機車年度銷售量站上8萬大關，接近倍數成長；2019年更驚人，銷量再度倍數成長至16.9萬輛，市占率達18.7%，其高峰還是令人非常驚艷。

不過隨著時間已久，電動機車的問題也慢慢浮現，包括補助疲軟、電池老舊問題等等，讓近兩年電動機車市占率又重新回到10%上下，而如果要達到2030年電動機車市售占比目標35％的話，政府跟電動機車業者們可要好好想想對策了！

買Gogoro騎4年他後悔了！車行老闆揭「最大敗筆」　機車族認了

外送員機車「裝行動劇院組」！專業遮光架平板　路人經過驚呆

愛壓車小心了！這路段「過彎角度小於60度」開罰　騎士傻眼砲轟

台灣「道路1規定」害慘用路人！立委批：全球獨有　機車族全認同

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞