星二代愛鬧事！鹿希派曾喊炸北市府又抽大麻煙 吳宗憲撒60萬救子
年少輕狂，誰能無過？只是星二代鬧事總會被放大n倍，在羅時豐么兒涉嫌亂棒毆男被送辦之前，綜藝大哥吳宗憲獨子鹿希派早就捲入過社會事件，曾口出狂言要炸北市府，緩起訴1年、需支付公庫50萬元，出道才23天就退出演藝圈；之後又因在路邊抽大麻煙被抓，老爸花10萬元保釋。吳宗憲刀子嘴豆腐心，雖總在媒體前教訓鹿希派，但始終是寶貝兒子。
記者蔡依庭／綜合報導
吳宗憲獨子鹿希派畢業於美國波士頓柏克萊音樂學院，當年揚言要炸掉北市府，涉犯了恐嚇公眾罪，被士林地檢署依恐嚇公眾罪，處分緩起訴1年、需支付公庫50萬元。吳宗憲曾多次公開訓兒，並要求出道23天的鹿希派退出演藝圈，以示負責，只是他退出10幾天後，就以個人身分開工作室復出，舉辦免費演唱會，吳宗憲本來就很會拗，當然是替兒子護航「應該給他機會」。
但鹿希派總是給老爸添麻煩，2年前鹿希派都要準備發新專輯了，結果在路邊抽大麻煙被抓，那時候吳宗憲發文用了黑白照，「子不教，父之過，生養教陪，這個是我們為人父母所應該要負的責任，是法律的部分，更是道德的最基本標準」，他懇請法官對兒子從重量刑，強調最不能原諒的過錯就是「愚蠢」。
事情都過去2年，鹿希派越來越活躍在演藝圈，不管在金曲獎還是金鐘獎，雖然都沒入圍但都是陪走紅毯的嘉賓，問答的應對進退也成長許多，在姊姊吳姍儒產假期間，更去《小明星大跟班》代班。吳宗憲今（3）日還發上父子合照，以及鹿希派女友見家長的3人合影。
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