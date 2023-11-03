Angelababy遭封殺！工作室無奈「國家管控的」 錄音檔被打臉造假
Angelababy（楊穎）傳出朝聖偶像BLACKPINK成員Lisa瘋馬秀表演，遭大陸網友罵得狗血淋頭，即便瘋馬秀官方早已經澄清Angelababy不在場，微博、抖音等社群平台昨（2）日仍將她禁言，看似啟動封殺程序，網路也瘋傳疑似工作人員的錄音檔，無奈表示「國家管控的我們管不了」，但被打臉是假消息，爆料者隨後刪文。
記者楊穎軒／綜合報導
微博娛樂博主「周星星星星追劇」近日上傳一段稱是粉絲致電給和Angelababy工作室的7分鐘錄音，對話中某男性被追問Angelababy究竟有沒有去看瘋馬秀、為何不出面澄清，回覆說「急有用嗎」、「國家管控的我們管不了」，並否認被封殺，「只是一時的又不是永久的」、「有解決方案」、「現在我們只能等，只能保持沉默」。
不過後來有Angelababy團隊前工作人員發文踢爆錄音檔造假，網友也發現原PO打去的並非Angelababy工作室，電話號碼是從百度隨便搜尋而來，痛批：「心虛什麼，都別刪啊！造謠真的無成本」、「弄個破工作室的假電話」！
此外，有網友分析Angelababy帳號遭禁言只是一種懲罰，而非如劣跡藝人般的非全面性封殺，演藝工作勢必會暫停一段時間，但不太可能永遠，且各大廣告商也還在觀望，目前沒有出現雪崩式的解約和切割，Angelababy能不能度過這次危機，端看經紀團隊的能力。