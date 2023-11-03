星二代出包！伍思凱兒子曾「街上亮刀被逮」 背後苦衷讓父親心疼
演藝人員藉曝光打響知名度，賺取個人名氣和收益，言行相對會受公眾放大檢視，但明星子女是否就該承受同等關注？先不論狗仔媒體主動窺探隱私，近日羅時豐小兒子捲入強盜、擄人案，雖然辯稱自己只是在場，沒有押人也沒有毆人，依舊被警方送辦。回顧星二代脫序的例子，金曲歌王伍思凱獨子飽受身心症所苦，曾病發後在路上持刀遭逮捕，讓父親伍思凱非常心疼。
記者楊穎軒／綜合報導
伍思凱兒子伍靖遺傳父親音樂天分，赴美國波士頓柏克利音樂學院就讀，沒想到，2018年2月，傳出疑似不堪壓力，在當地大街上情緒失控，公然亮出手上的刀械被警方逮捕，伍靖後來在臉書貼出第一次上法院照片，還自嘲臉有點臭。
事發後，伍思凱友人透露，伍靖本性善良，與家人相處都正常，唯在台灣時患有憂鬱、躁鬱症，一直有在接受藥物治療，每到寒暑假也會返台看醫生，但疾病有時會伴隨恐慌、疑心等症狀，亮刀是他懷疑自己遭到霸凌，出於防衛本能所發生的反射行為，後來向法院出示診斷證明獲判無罪，沒有留下前科。
伍思凱當時透過友人表示，伍靖將在台灣接受治療，待身心狀況趨於穩定，才會考慮是否回美國完成學業，也希望外界能給兒子一些空間，自己知道兒子生病多年，內心始終在掙扎，很努力想恢復健康，但在海外念書有些壓力非外人能想像，兒子並非犯下不可饒恕之事，盼望未來伍靖能有機會回饋社會，父母會陪他度過難關。
據了解，伍靖曾組樂團在Live House演出，身兼主唱和鋼琴手，有承襲父親衣缽之勢，持刀事件後回到美國改攻讀電影，並順利畢業，2011年為日本311大海嘯創作一首歌〈Infiniti無限—愛—勇氣—希望〉，也在音樂串流平台獨立發表作品，展現詞曲創作才華。