日本狂讚「飲料封膜」設計！竟是台灣38年前發明 眾笑：根本日常
許多台灣飲料店為了方便客人外帶，都會在杯子上使用塑膠封膜，將杯口完全密封，避免飲料滲漏。不過，這對日本而言卻是相當新奇的設計，近日就有一名日本主婦大讚「我希望所有速食連鎖店都能使用這種飲料封膜」，讓台灣網友忍不住笑喊，「台灣人表示：這我們日常」。事實上，手搖飲料杯封口機是台灣人葉益芳38年前的發明，在他這幾年不斷努力改良之下，成功讓這項設計成為台灣之光。
記者賴禹妡／綜合報導
近日一名女網友在推特上發文表示，她身為一位家庭主婦，經常騎腳踏車外帶速食回家享用，但只要回家路途稍有顛簸，飲料幾乎都會灑出來弄髒袋子，讓她不堪其擾，直到近期她到家裡附近新開的漢堡王用餐，發現飲料杯上竟有塑膠封膜，無論杯子如何晃動，裡面的飲料都不會灑出來，讓她驚為天人直呼：「我希望所有速食連鎖店都能使用這種飲料封膜，這讓外帶變得非常方便！」
貼文曝光後，有網友們留言，「以前去台灣旅遊時，發現這個似乎是台灣的主流，不知道在日本是否也會流行」。時常分享日本旅遊知識的臉書粉專「魚漿夫婦」也轉發文章，並笑喊「有些時候，我是真心覺得台灣有些技術與想法真的很強呢～」引來台灣網友驚呼，「原來台灣用了很多年的熱壓封膜在日本是創新技術嗎」、「台灣人表示：這我們日常」。
事實上，手搖飲料杯封口機確實屬於台灣人葉益芳的發明，葉益芳初入社會時為蛋品供應商，需要批貨至專門供應給部隊的菜市場，當時他目睹一名軍人抱怨自己在自助餐店替長官採買外食，使用鋼杯盛裝蘿蔔湯，送到營區時卻漏了一大半，慘被長官狠狠罵了一頓，畢業於化工科的葉益芳開始有了封膜的靈感，便開始進行多次實驗。
葉益芳自1981年開始，歷經數千次測試，終於在1985年讓封口機問世，在他不斷改良之下，封口機逐漸成為台灣的早餐店、飲料店不可或缺的設備。葉益芳的長子葉庭榕2005年開始接手家業，將封口機進軍國際市場，將這項發明往外拓展至中國、歐洲、美國、日本等海外地區，成了名副其實的台灣之光。