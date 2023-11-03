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翁家明不急當岳父！18歲女兒身材太好　強制顧在身邊「怕她吃虧」

▲翁家明（右起）和蘇晏霈、傅子純出席殺青宴，坦言擔心身材姣好18歲女兒，強制從美國帶回台灣顧在身邊。（圖／民視）
▲翁家明（右起）和蘇晏霈、傅子純出席殺青宴，坦言擔心身材姣好18歲女兒，強制從美國帶回台灣顧在身邊。（圖／民視）

記者蔡依庭／新北報導

60歲翁家明和俞小凡結婚22年，昨（2）晚他參加民視《市井豪門》殺妻宴，談到日前張晨光娶媳婦，18歲寶貝女兒翁琪兒陪老媽驚喜出席，高挑姣好身材令人驚豔，這可是讓翁家明擔心的地方：「把她（從紐約）帶回來，長得太像女人了，不能在美國。」但兒子就超放養，22歲翁暐哲在美國讀研究所，翁家明說：「男生出去佔人家便宜，女生出生就是吃虧。」

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▲俞小凡和翁家明的18歲女兒。（圖／記者陳明中攝）
▲俞小凡和翁家明的18歲女兒。（圖／NOWnews資料照）
翁家明的女兒翁琪兒才18歲，之前都在美國讀書、走歐美風格，加上天生好基因，擁有豐滿上圍和大長腿，很有女人味，。翁琪兒上月出席張晨光娶媳婚禮時，穿得休閒，辣妹牛仔短褲，配上簡單T-shirt、小外套，結果回家大抱怨：「為什麼不提醒我有那麼多媒體，我穿很醜要穿漂亮一點。」

翁家明很擔心翁琪兒在國外放飛自我，所以把她抓回台灣讀大學，也希望她中文好一點，大學畢業要飛去念研究所還是可以。他坦言女兒在美國，跟俞小凡都會擔心，翁家明說：「所以我早一年把她帶回來啦。」但對兒子，他就說：「無所謂，隨他去。」明顯差別待遇。不過他忙著一檔戲接著一檔，目的就是希望幫2個小孩買房。

蘇晏霈找不到對的人　談情傷「走過來了」

▲蘇晏霈終於拍完8點檔可以稍微喘口氣。（圖／民視）
▲蘇晏霈終於拍完8點檔可以稍微喘口氣。（圖／民視）
35歲蘇晏霈在民視8點檔《市井豪門》飾演第二代，從頭演到尾，中間還尬2檔戲，劇中最後和翁家明離婚，穿白紗追愛配對無數次的「老情人」傅子純。現實中，她和大12歲的王振復前年分手，至今沒談戀愛，難不成還在情傷？她說：「傷是一定有，但還好，都走過來了啦，期待新的未來、新的感情。」 

▲「母子檔」賴慧如（左）和曾子益合唱《製造浪漫》。（圖／民視）
▲「母子檔」賴慧如（左）和曾子益合唱《製造浪漫》。（圖／民視）
蘇晏霈條件不錯就是一直沒有新對象，好姊妹方馨也不知能幫她物色何款對象，但不可否認蘇晏霈對婚姻沒有放棄，還是抱有期待。好不容易有空檔休息，她想先做想做的事，正在備戰要參加馬拉松、騎腳踏車比賽，原本預計12月要和好閨密去歐洲旅行，可是卡在要準備民視過年特別節目，只好又延期，讓她失落地說：「好久沒出國了！」

昨晚殺青宴幾乎所有演員都到，《市井豪門》拍了1年半，蘇晏霈、王瞳、曾子益、黃文星等二代演員，幾乎從頭拍到尾，但最強的莫過於陳仙梅、楚宣飾演第一代的角色，才是正港全劇演出，令人佩服。賴慧如本身就是歌手，肯定被推上台高歌幾曲，還與劇中兒子曾子益合唱《製造浪漫》；黃文星則展現金曲台語歌王實力，讓現場宛如私人演唱會；最好笑的是馬國畢，瘋狂自嘲酒駕事件，一上台就說：「喝酒不開車，開車不喝酒，或請找代駕。」

▲黃文星展現歌唱實力。（圖／民視）
▲黃文星展現歌唱實力。（圖／民視）
▲楊烈（左起）、楚宣、倪齊民出席殺青宴。（圖／民視）
▲楊烈（左起）、楚宣、倪齊民出席殺青宴。（圖／民視）

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