翁家明不急當岳父！18歲女兒身材太好　強制顧在身邊「怕她吃虧」

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翁家明很擔心翁琪兒在國外放飛自我，所以把她抓回台灣讀大學，也希望她中文好一點，大學畢業要飛去念研究所還是可以。他坦言女兒在美國，跟俞小凡都會擔心，翁家明說：「所以我早一年把她帶回來啦。」但對兒子，他就說：「無所謂，隨他去。」明顯差別待遇。不過他忙著一檔戲接著一檔，目的就是希望幫2個小孩買房。
蘇晏霈找不到對的人 談情傷「走過來了」
35歲蘇晏霈在民視8點檔《市井豪門》飾演第二代，從頭演到尾，中間還尬2檔戲，劇中最後和翁家明離婚，穿白紗追愛配對無數次的「老情人」傅子純。現實中，她和大12歲的王振復前年分手，至今沒談戀愛，難不成還在情傷？她說：「傷是一定有，但還好，都走過來了啦，期待新的未來、新的感情。」
蘇晏霈條件不錯就是一直沒有新對象，好姊妹方馨也不知能幫她物色何款對象，但不可否認蘇晏霈對婚姻沒有放棄，還是抱有期待。好不容易有空檔休息，她想先做想做的事，正在備戰要參加馬拉松、騎腳踏車比賽，原本預計12月要和好閨密去歐洲旅行，可是卡在要準備民視過年特別節目，只好又延期，讓她失落地說：「好久沒出國了！」
昨晚殺青宴幾乎所有演員都到，《市井豪門》拍了1年半，蘇晏霈、王瞳、曾子益、黃文星等二代演員，幾乎從頭拍到尾，但最強的莫過於陳仙梅、楚宣飾演第一代的角色，才是正港全劇演出，令人佩服。賴慧如本身就是歌手，肯定被推上台高歌幾曲，還與劇中兒子曾子益合唱《製造浪漫》；黃文星則展現金曲台語歌王實力，讓現場宛如私人演唱會；最好笑的是馬國畢，瘋狂自嘲酒駕事件，一上台就說：「喝酒不開車，開車不喝酒，或請找代駕。」