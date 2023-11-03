特休沒用完這樣做！工作滿1年其實有10天　打工族也有特休

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1、勞工工作滿1年只給特別休假7日：
勞動部指出，實務上仍有雇主誤以為勞工工作滿半年取得的3天特休，可從滿1年的7天中扣除，依法勞工工作年資滿半年及滿1年的3天及7天特別休假，雇主應分別給予。
例如：勞工在111年3月1日到職、112年4月1日離職，其享有的法定特別休假日數分別為滿半年的3日，以及滿1年的7日，共計10日。
2、雇主逕自排定勞工之特別休假期日：
特休日期應按勞工意願排定，當事業單位比照政府行政機關辦公日曆表出勤者，雇主不得於補班日當日逕自要求勞工排定特別休假；或事業單位受景氣影響而需減班休息時，也不得逕自將勞工的特別休假納入排休。
3、未給予部分工時勞工特別休假：
受僱於適用《勞動基準法》行業的勞工，不論其約定的出勤方式及薪資給付方式為何（部分工時或全時工作、按件計酬或按時計酬），均有該法相關規定之適用，部分工時勞工如果在同一事業單位繼續工作滿一定期間，雇主也要給予特休。
4、雇主未告知勞工下一年度可休日數：
依《勞動基準法施行細則》第24條第3項規定，勞工於符合特休條件之日起30日內，雇主應告知勞工年度內可休特休日數。
5、雇主未每年定期以書面通知勞工特別休假日數：
雇主應將勞工當年特別休假期日及未休日數所發給之工資，記載於勞工工資清冊，並以書面通知勞工；書面通知之形式，得以紙本、電子資料傳輸方式為之。
與特別休假未休日數折發工資有關的NG態樣
特休沒休完怎麼辦？勞動部提醒，年終將近，事業單位如約定以曆年制（每年1月1日至12月31日）為特休請休期間，因年度終結而未休畢的特休日數，除勞雇雙方協商遞延至次一年度實施以外，其餘日數，不論未休原因為何，雇主均應結清發給勞工工資。
1、雇主因勞工自行離職而未結算未休日數工資：
依《勞動基準法》第38條第4項規定，契約終止時，未休之特休日數，均應結算工資，就算勞工自行離職，雇主仍應就未休畢之日數，結算工資給勞工。
2、年度終結未於規定期限內核發未休日數工資：
《勞動基準法施行細則》第24條之1有明定未休日數工資發給之期限，於年度終結時，應於契約約定之工資給付日或於年度終結後30日內發給。
例如：採曆年制的事業單位，如約定發薪日為次月5日，則年度終結應結算之特別休假未休日數工資，應於次年1月5日發給，或於次年1月30日前發給。
3、特別休假未休日數工資金額計算有誤：
雇主未依《勞動基準法施行細則》第24條之1所定基準計算未休日數工資數額，或僅以本薪或底薪計算，造成工資有少給之情事。
4、未休日數工資以發放年終獎金為由拒給：
特休未休日數工資，與事業單位依民俗所發給之年終獎金，分屬不同事項，雇主不得宣稱年終獎金已內含未休日數工資為由，拒為給付。
5、事先與勞工約定所有特別休假均直接折發工資：
特休是提供勞工休憩的機會，未休畢之日數才折發工資，所以雇主不得與勞工事先約定一律拋棄特休排定的權利，全數折發工資。
勞動部提醒，雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣(市)政府勞工局（處）或社會局（處）】申訴，以維護自身權益。
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