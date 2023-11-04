Gogoro不完美路上仍一堆！機車族揭「最大優勢」：油車輸三條街
自從電動機車推出之後，加上環保意識抬頭，不少人都將自己的油車換成電動機車，其中電動機車品牌Gogoro在該市場獨佔鰲頭。然而隨著推出開賣第8個年頭，Gogoro仍然致力推動許多新款車型，每每都引起討論，但是難免都會被拿來跟油車做比較，即便包括維修費昂貴、落地二手價跌宕較大、電池老舊續航的問題讓不少油車族卻步，但不難發現，騎車在路上仍然可以看見不少Gogoro的身影。對此，就有網友討論「Gogoro即便不盡完美，為何還是很多人愛買？」貼文引發熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「Gogoro買賣市場」貼文指出「最近剛好準備要換機車，這次汰換機車想要嘗試看看Gogoro，上網查詢相關資料，終於知道為什麼Gogoro雖然有缺點，但還是這麼多人買，因為光是汰舊換新的補助就有兩萬多！折抵下來的話，最便宜的只要四萬多塊而已，難怪還是那麼多人在支持」。
貼文一出，不少人紛紛回應「Gogoro的優勢就是補助非常多也是真的，我也是買四萬多而已，非常好騎」、「買了之後沒有後悔，真的非常的好騎，上下班通勤很划算」、「我買五萬多，汰舊換新補助也是2萬多」、「我家也是換掉油車，補助領好領滿，買一台Gogoro VIVA MIX 才四萬多，每天都會騎很划算」、「油車光是補助就輸三條街了，家裡用補助汰舊換新沒後悔過」。
事實上，雖然購買電動機車現在的補助沒有過去那麼的豐厚，但以Gogro官網來看，目前就會有經濟部工業局補助7000元，行政院環保署補助4300元以及各地方政府不等的補助，以台北市來說，如果汰舊換新電動機車的話，總計會有汰舊換新9000元+振興加碼8000元，加上中央政府、環保局11300元補助，最高可以補到28300元，如果是中低收入戶汰舊換新的話，補助更是上看34000元。
而以國內前幾月機車銷量報告來看，Gogoro銷售冠軍車型為「Gogoro VIVA MIX」，官網建議售價6萬7980元，經過官網點選補助試算來看，用台北市的標準，汰舊換新該台電動機車可以得到經濟部工業局補助7000元加上台北市汰購環保局補助17000元，總計補助24000元，等於只要4萬3980元就能購入一台Gogoro機車，相比現在夯款市售的全新油車來說，不見得比較貴，對於有通勤需求的人來說，電池資費也不見得是硬傷！
不過值得一提的是，雖然油車在汰舊換新的補助下遠輸給電動機車，但台灣油車仍然是佔台灣機車市場最大宗，電動機車該如何在台灣機車王國的稱號下，去改變機車族的騎車習慣，以達到2030年電動機車市售佔比35%的目標，還是中央以及業者必須面對的重要課題。