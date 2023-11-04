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高雄女子官將團全員尖叫癱軟！失控影片瘋傳　將團：一切都是機緣

▲高雄「俐祈女子將團」日前參加橋頭區廟會活動，全員癱軟、尖叫，失控影片瘋傳。俐祈女子將團澄清是神明降駕護體，一切都是機緣。（圖／翻攝台灣廟會文化（小粿）臉書）
▲高雄「俐祈女子將團」日前參加橋頭區廟會活動，全員癱軟、尖叫，失控影片瘋傳。俐祈女子將團澄清是神明降駕護體，一切都是機緣。（圖／翻攝台灣廟會文化（小粿）臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

近日一段女子官將團全員失控影片在LINE、臉書瘋傳，影片中只見6、7名著裝完畢仍的女官將，散開癱軟坐在廟埕空地的椅子上，現場不時傳出「我不要」的尖叫嘶吼聲，還有人趴地以手寫字，引發討論。對此，當事的高雄「俐祈女子將團」昨晚發出聲明，表示因團員間與神明有存在，屬「神明降駕護體保護」，強調一切都是機緣，駁斥外界中邪謠傳。

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事發地點是高雄市橋頭區筆秀里萬善爺公廟會現場，臉書曝光的5分鐘影片中，「俐祈女子將團」的女官將們臉上仍上著妝，身上的廟會服飾都未褪下，但幾乎全員癱軟坐在空地椅子上，神情渙散。

眾人圍著一名狀況看似最嚴重的女官將，頻頻拍打她的肩膀，呼喚她的名字喊「回來」、「你快回來」，一旁另名女官將一度失控踹踢身前工作人員，隨後趴在地上寫字，現場也不時傳出女子以台與哭喊「我不要」的尖叫聲，氣氛十分緊張。

▲女官將癱軟坐在椅子上，神情渙散，身旁工作人員十分緊張。（圖／翻攝台灣廟會文化（小粿）臉書）
▲女官將癱軟坐在椅子上，神情渙散，身旁工作人員十分緊張。（圖／翻攝台灣廟會文化（小粿）臉書）
▲女官將趴地用手寫字。（圖／翻攝台灣廟會文化（小粿）臉書）
▲女官將趴地用手寫字。（圖／翻攝台灣廟會文化（小粿）臉書）
對此，俐祈女子將團昨（3）在臉書發出聲明，感謝外界關心，當天事情皆已處理圓滿，團員身體狀況均恢復無大礙，很抱歉驚擾大家，也對當天舉辦活動的主家感到萬分抱歉，後續已親自向廟方致意，並感謝當天廟方人員的照顧。

俐祈女子將團表示，這是團體成立以來首次遇到這種狀況，所幸團員與神明有特殊緣分，當天神明降駕保護，且現場也有民俗老師及道長協助處理。聲明強調，將團一向遵守秩序，這次事件是緣分、機緣到來，其他官將首團隊也分享類似經驗，告訴她們一切都是機緣，不用太過自責。

團員也在臉書還原當天狀況，「事情的發生很突然，非自然現象誰都不能隨意斷言，沒人會拿團員、團體信譽去造假，請大家多多幫我們澄清，知道還是會有人以『女生亂搞遭到報應』的角度去傳話，請各位不要傷害到我們團內所有認真付出的孩子們，他們是真的真的努力在這條官將路上。」

據悉，俐祈女子將團的派別源自於北部石牌，又稱為「石牌將」，於2022年4月成立，成員皆以女性為主，致力打破傳統性別刻板印象，推廣官將藝術，發揚官將首文化。過去一年多來，俐祈女子將團多次受邀參與地方繞境盛事，獲得不少肯定。

▲「俐祈女子將團」聲明。（圖／俐祈女子將團臉書）
▲「俐祈女子將團」聲明。（圖／俐祈女子將團臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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