高雄女子官將團全員尖叫癱軟！失控影片瘋傳　將團：一切都是機緣

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眾人圍著一名狀況看似最嚴重的女官將，頻頻拍打她的肩膀，呼喚她的名字喊「回來」、「你快回來」，一旁另名女官將一度失控踹踢身前工作人員，隨後趴在地上寫字，現場也不時傳出女子以台與哭喊「我不要」的尖叫聲，氣氛十分緊張。
對此，俐祈女子將團昨（3）在臉書發出聲明，感謝外界關心，當天事情皆已處理圓滿，團員身體狀況均恢復無大礙，很抱歉驚擾大家，也對當天舉辦活動的主家感到萬分抱歉，後續已親自向廟方致意，並感謝當天廟方人員的照顧。
俐祈女子將團表示，這是團體成立以來首次遇到這種狀況，所幸團員與神明有特殊緣分，當天神明降駕保護，且現場也有民俗老師及道長協助處理。聲明強調，將團一向遵守秩序，這次事件是緣分、機緣到來，其他官將首團隊也分享類似經驗，告訴她們一切都是機緣，不用太過自責。
團員也在臉書還原當天狀況，「事情的發生很突然，非自然現象誰都不能隨意斷言，沒人會拿團員、團體信譽去造假，請大家多多幫我們澄清，知道還是會有人以『女生亂搞遭到報應』的角度去傳話，請各位不要傷害到我們團內所有認真付出的孩子們，他們是真的真的努力在這條官將路上。」
據悉，俐祈女子將團的派別源自於北部石牌，又稱為「石牌將」，於2022年4月成立，成員皆以女性為主，致力打破傳統性別刻板印象，推廣官將藝術，發揚官將首文化。過去一年多來，俐祈女子將團多次受邀參與地方繞境盛事，獲得不少肯定。