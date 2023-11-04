台灣大賽／劉基鴻將成為味全龍奪冠關鍵人物！球評黃忠義精闢解析
味全龍隊享受睽違24年再度打進台灣大賽的喜悅，也是繼1999年味全龍三連霸在總冠軍賽創下「紅潮」後，重返中華職棒，第一次闖入台灣大賽，其中，總教練葉君璋當然是橫跨這兩個世代的關鍵人物，但他培育出的子弟兵，尤其是劉基鴻、徐若熙、郭天信等，也逐漸撐起龍隊的一片天，《NOWnews今日新聞》特別請到球評黃忠義解析台灣大賽，兩隊關鍵人物，龍隊則是由劉基鴻扛下大任。
記者吳政紘/綜合報導
劉基鴻今年成績大躍進，出賽119場最多，單季16轟，還有80打點，打擊率2成91，明顯成為球隊攻擊主力，更難能可貴的是他是三壘手，經過了4年時間，就蛻變成攻守俱佳的強打者。
2019年味全龍重返中職，劉基鴻以第一指名狀元之姿，跟味全龍簽下一紙590萬元新台幣簽約金的大約，（另有20萬元訓練費）象徵龍隊的用心。
2020年劉基鴻在二軍單季15轟的能力，經過「小葉」的調教，已經可以完全複製在一軍賽場，可見他的打擊能力跟成長，此外，防守來看，今年出賽117場都是三壘手，加上他可以守一壘等特性，守備持續進步，未來可能是國際賽常客。
球評黃忠義認為，「在這系列賽，可能中心打者都不好發揮，若是四棒要放，應該還是劉基鴻，2棒吉力吉撈鞏冠的可能性還是存在，但龍隊可能會考量到要有人保護他，劉基鴻就是不錯的選擇。」
劉基鴻可以推進，也可以一棒逆轉戰局，更重要龍隊打點最高的就是他，所以今年就看劉基鴻的表現，會是這系列賽的重點之一。