台灣大賽樂天桃猿對決味全龍！中職總冠軍賽完整賽程、轉播一次看

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這是中職各隊認養主場後，首次「北台灣大戰」、又稱「捷運大戰」，今年台灣大賽延續去年主場優勢，全年勝率較高的季冠軍球隊擁有第1、2、5、6、7之五場主場安排，另一方則是第3、4戰之兩場主場安排。因此味全龍將該五場主場皆設定自家認養的天母棒球場，而樂天桃猿隊皆以樂天桃園棒球場為兩戰之主場。
台灣大賽賽程：
|場次
|日期
|開賽時間
|對戰
|球場
|G1
|11/ 4 (六)
|17:05
|樂天桃猿 vs 味全龍
|天母
|G2
|11/ 5 (日)
|17:05
|樂天桃猿 vs 味全龍
|天母
|G3
|11/ 7 (二)
|18:35
|味全龍 vs 樂天桃猿
|桃園
|G4
|11/ 8 (三)
|18:35
|味全龍 vs 樂天桃猿
|桃園
|G5
|11/ 10 (五)
|18:35
|樂天桃猿 vs 味全龍（如有需要）
|天母
|G6
|11/ 11 (六)
|17:05
|樂天桃猿 vs 味全龍（如有需要）
|天母
|G7
|11/ 12 (日)
|17:05
|樂天桃猿 vs 味全龍（如有需要）
|天母
|樂天桃猿
|【投手】威能帝、黃子鵬、道博格、曾仁和、陳冠宇、黃偉晟、陳鴻文、陳克羿、朱俊祥、賴鴻誠、豪勁、王志煊
【捕手】林泓育、廖健富、嚴宏鈞、宋嘉翔
【內野手】林子偉、陳俊秀、林立、朱育賢、梁家榮、林承飛、郭永維、林智平、馬傑森
【外野手】成晉、林政華、陳晨威
|味全龍
|【投手】鋼龍、布里悍、徐若熙、伍鐸、王維中、郭郁政、陳冠偉、羅華韋、林子昱、呂詠臻、王躍霖、林凱威、張景淯
【捕手】吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏、劉時豪
【內野手】劉基鴻、瑪仕革斯．俄霸律尼、拿莫．伊漾、林智勝、曾傳昇、李凱威、張政禹、石翔宇
【外野手】郭天信、林孝程、高孝儀、冉承霖
樂天桃猿隊史10次打台灣大賽，這次將是史上第11次，也是Lamigo轉手樂天後連續2年進入台灣大賽，其中有7次總冠軍，樂天勝率高達5成88，把握度很高，外界一般看好樂天有機會。
不過味全龍隊主打「速度」，冉承霖首度打台灣大賽，將跟樂天陳晨威、林政華等球員「尬速」，黃忠義認為，樂天贏球機率較大。
打擊：
黃忠義認為樂天打線太多好手，即便林立被壓制，還有廖健富、梁家榮等在後面，朱育賢與上個系列賽表現優異的林承飛、陳俊秀也都不容小覷。味全龍可能會排出「鋸齒打線」，郭天信可能會打三棒，吉力吉撈鞏冠、劉基鴻則要特別注意。
投手：
黃忠義認為樂天較為吃香，威能帝不用說，還有豪勁、陳冠宇、賴鴻誠、王志煊、道博格等左投坐鎮，牛棚很有威力。味全龍推出徐若熙先發，也是希望他未來能夠成為王牌投手，本土最強先發，因此意義上不同，鋼龍、布里悍也不錯，但龍隊要注意牛棚使用時機。
關鍵人物：
黃忠義表示，「梁家榮在例行賽是打擊王，在這次比賽中，他可能會是關鍵人物，打擊狀況也不錯，另外陳俊秀等老將經驗豐富，應該不會讓龍隊這麼好解決。」味全龍隊關鍵在於打擊方面，若是打線上前幾棒如李凱威等上壘，後面中心打線跟其他棒次串連也是關鍵，此外，樂天要小心味全龍在後段的反擊，這方面龍隊的韌性不錯。
總評：
黃忠義：「我認為整個系列賽不會拖太久，最多六場，樂天贏球，但味全龍投手將士用命，葉君璋總教練希望越早結束列賽越好，樂天則是拖長戰線比較有利。」
轉播單位：
電視平台：ELEVEN SPORTS（樂天主場）、緯來電視網（味全主場）、愛爾達電視（味全主場）、中華電信MOD
網路平台：Hami Video、CPBL TV、Twitch、DAZN OTT、LINE TODAY(味全主場)、麥卡貝網路電視(味全主場)、Youtube(味全主場)、ELTA.TV(味全主場)