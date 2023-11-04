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陳子玄再婚！演藝圈2婚女星好幸福　李千娜熱戀黃尚禾變快樂3寶媽

▲女星陳子玄今日宣布再婚，廣受祝福。此前，近期同樣宣布再婚的李千娜（右），不僅和交往2年多的黃尚禾共度一生，還即將成為快樂的3寶媽，生活越來越幸福。（圖／翻攝李千娜YouTube）
▲女星陳子玄今日宣布再婚，廣受祝福。此前，近期同樣宣布再婚的李千娜（右），不僅和交往2年多的黃尚禾共度一生，還即將成為快樂的3寶媽，生活越來越幸福。（圖／翻攝李千娜YouTube）

記者詹鎰睿／綜合報導

32歲本土劇女神陳子玄今（4）日驚喜宣布與男友結婚，廣受大家祝福，這也是陳子玄與前夫陳建隆離婚4年後，迎來的人生第二春。有趣的是，梅開二度的藝人們近期喜事不斷，除了美女主播秦綾謙今凌晨產子以外，還有女星李千娜宣布即將迎來第三胎，讓粉絲們驚喜連連。

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現年38歲的李千娜，先是在上個月5日宣布與交往2年多的男星黃尚禾結婚，同月22日更驚喜曬出懷孕3個多月的超音波照片，殺得大家措手不及，紛紛湧入社群平台給予祝福。

▲黃尚禾（左起）和李千娜公布超音波照片，宣布懷的是兒子。（圖／翻攝李千娜IG）
▲黃尚禾（左圖左）與李千娜一同曝光超音波照片。（圖／翻攝李千娜IG）
李千娜日前出席活動時笑說，懷孕4個多月的她，不僅沒有變胖，還因為孕吐多瘦了2公斤，在拍攝超音波時，兒子似乎遺傳了媽媽纖細身材，是個手長腳長的健康寶寶，李千娜幸福地表示，兒子起初還會揮手跟父母說哈囉，「然後就害羞把頭埋起來不想露臉了。」

事實上，李千娜19歲就結婚並育有1男1女，但僅維持4年就離異，感情一路走來跌跌撞撞，先後與于中中、ECHO李昶俊、是元介都以分手作收，直到拍攝電影《少年吔》，李千娜遇見了男主角黃尚禾，兩人熱戀2年後決定共度一生，再婚的她也將迎來第三胎，而她的兒女們都很期待弟弟的到來，家庭生活和樂融融，幸福不已。

▲李千娜4個月大的孕肚略顯凸出，懷孕至今「長輩」長大了。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲李千娜挺著4個月大的孕肚出席活動，與大家分享她的喜悅。（圖／記者鄭孟晃攝）

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