82萬YTR老爸開腦現況曝！新加坡搬回台灣「賠100萬」嘆：我失敗了
知名YouTuber「我是老爸，我不要當爸」頻道擁有82萬訂閱數，前一段時間卻被診斷出腦瘤破裂，在醫生建議下決定動刀，日前也順利出院，目前仍在復健中。而全家移居新加坡才8個月，也因為這個突發狀況決定搬回台灣，老爸近期公開搬家背後花費，粗估賠了將近100萬元台幣，讓他直嘆：「我失敗了。」
記者賴禹妡／綜合報導
由於老爸當時正在準備開刀，從新加坡搬回台灣的大小事都是靠老婆「新店蔡依林」一肩扛下，新店蔡依林透露，首先網路電信解約費因為簽了2年合約，解約時還剩15個月，再扣除相關費用，總共賠了400新幣（約1萬台幣）。
最重要的是房租解約費用，老爸表示包含押金、仲介費、傢俱處理及清潔費用等，總共賠了約42萬台幣；2個小孩的學費則因只讀了3分之1學期，損失將近60萬台幣，但這部分仍在和校方討論，有機會使用替代方案或拿回款項。
老爸算出這次搬家零零總總也賠了將近100萬元，忍不住感嘆「我失敗了」，但他也樂觀地說：「忽然覺得我的人生也是蠻崎嶇的，好不容易似乎一切上軌道了，現在又要重新規劃！但很開心的，我們家還在一起，高興時也是，困難時也是，你們的支持也給我們很大動力，謝謝新加坡跟台灣粉絲的支持」。
而老爸目前雖然行動還有點不方便，但仍可以站立走路，右半邊因為開刀後的症狀包括右半身不協調、及右眼視覺受損的部分，所以他大多還是以輪椅行動，未來會持續復健，目標訂定三個月內回歸正常生活。