Gogoro不完美路上仍一堆！機車族揭「最大優勢」：油車輸三條街

列出最無用小家電！他點名1機「廢物之王」　這類全場買完超後悔

▲「設計家 Searchome」日前發文問「曾經買過最無用的小家電是什麼？」貼文一出立即吸引許多苦主浮出水面，點名食物類小家電。（示意圖／取自unsplash）
▲「設計家 Searchome」日前發文問「曾經買過最無用的小家電是什麼？」貼文一出立即吸引許多苦主浮出水面，點名食物類小家電。（示意圖／取自unsplash）

記者賴禹妡／綜合報導

每個人家中都擁有許多功能不同的電器，臉書粉專「設計家 Searchome」日前就發文問「曾經買過最無用的小家電是什麼？」貼文一出立即吸引許多苦主浮出水面，點名食物類小家電，感嘆「用過一次不知道塞到哪裡了」， 還有人點名「超音波洗眼鏡機」直言是「小廢物之王」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「設計家 Searchome」日前發文詢問「後悔自己腦波弱，曾經買過最無用的小家電是什麼？」貼文曝光後，多數網友都立刻點名食物類小家電，表示使用率太低，常常深埋在櫃子內長灰塵，「鬆餅機、熱壓機」、「三合一早餐機，可以上面煎蛋、熱狗下面烤吐司、旁邊煮咖啡的那種，想丟的時候還很難丟」、「章魚燒機，用過一次不知道塞到哪裡了」、「冰淇淋機、熱壓機、塵蟎機⋯都只用一次就塵封了」。 

▲家電類型百百種，就有女網友好奇「租屋必備的電器是什麼呢？」（示意圖／翻攝pixabay）
▲多數網友立刻點名食物類小家電最無用，紛紛表示它們使用率太低，常常深埋在櫃子內長灰塵。（示意圖／翻攝pixabay）
另外，也有不少人點名其他家電，「小廢物之王，超音波洗眼鏡的機器」、「水玻璃乾燥劑＋烘乾台，烘乾沒兩天乾燥劑又變色了」、「充電型小夜燈、手電筒，還有隨手貼電燈，耐用度很低」。 

另一方面，先前就曾有PTT網友發文，指出獨居的租屋族通常都會入手電鍋，但他幾乎餐餐外食，且洗衣服也是使用投幣式，因此好奇還有什麼家電是必備？貼文曝光後，最多人認為無疑是微波爐，「冰箱全部人都有，單身最需要的是微波爐」。 

6款「壞了不用馬上買」小家電　咖啡機、電視都上榜！眾點頭認同

新透天「免800萬」送5台冷氣、5萬家電！眾見致命傷收手：找麻煩

租屋入手3家電不後悔！清單曝光引眾共鳴　單身族全推「它必買」

冷氣用三年就壞！家電達人抓出問題點　可能是「沼氣」惹得禍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞