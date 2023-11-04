列出最無用小家電！他點名1機「廢物之王」 這類全場買完超後悔
每個人家中都擁有許多功能不同的電器，臉書粉專「設計家 Searchome」日前就發文問「曾經買過最無用的小家電是什麼？」貼文一出立即吸引許多苦主浮出水面，點名食物類小家電，感嘆「用過一次不知道塞到哪裡了」， 還有人點名「超音波洗眼鏡機」直言是「小廢物之王」。
記者賴禹妡／綜合報導
「設計家 Searchome」日前發文詢問「後悔自己腦波弱，曾經買過最無用的小家電是什麼？」貼文曝光後，多數網友都立刻點名食物類小家電，表示使用率太低，常常深埋在櫃子內長灰塵，「鬆餅機、熱壓機」、「三合一早餐機，可以上面煎蛋、熱狗下面烤吐司、旁邊煮咖啡的那種，想丟的時候還很難丟」、「章魚燒機，用過一次不知道塞到哪裡了」、「冰淇淋機、熱壓機、塵蟎機⋯都只用一次就塵封了」。
另外，也有不少人點名其他家電，「小廢物之王，超音波洗眼鏡的機器」、「水玻璃乾燥劑＋烘乾台，烘乾沒兩天乾燥劑又變色了」、「充電型小夜燈、手電筒，還有隨手貼電燈，耐用度很低」。
另一方面，先前就曾有PTT網友發文，指出獨居的租屋族通常都會入手電鍋，但他幾乎餐餐外食，且洗衣服也是使用投幣式，因此好奇還有什麼家電是必備？貼文曝光後，最多人認為無疑是微波爐，「冰箱全部人都有，單身最需要的是微波爐」。