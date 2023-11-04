觀察／萬名支持者湧入年輕人少！四大咖齊聚為賴清德造勢展團結

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據觀察，活動下午3時開始，鄉親及遊覽車陸續到場，人潮蔓延至場外天橋，不過看得出來，多為動員到場，年輕支持者寥寥可數。現場除了找了暖場歌手炒熱氣氛，民進黨新北競總主委余天也上台高歌一曲，台下支持者興奮揮舞旗幟；而在活動過程中，立委參選人吳崢人氣相當高，不少支持者紛紛找他拍照、合影，給予加油打氣。
▲賴清德新北競選成立，民眾高喊凍蒜。（圖／記者林調遜攝，2023.11.04）
接著，林佳龍、游錫堃、蘇貞昌依序上台致詞，台下紛紛揮舞旗幟，支持者看起來相當熱情，蔡英文上台致詞時，首度對「藍白合」表態，直批這是這是權位分配、利益結合，在致詞中的「金句」連發，吸引支持者及媒體目光。
賴清德與蔡英文及立委參選人合體，將活動推向高潮，現場鄉親們齊聲高喊「賴清德，凍蒜！」、「Team Taiwan，挺台灣！」、「2024團結一致」，場面盛大熱鬧，展現出新北大團結氣勢；賴清德在致詞中更強調，新北是他的故鄉，不難看出要與新北鄉親連結、以爭取支持。
整體看下來，綠營支持者熱情不減，也看得到團結氣勢，不過，立委參選人選情仍是隱憂，賴清德未來如何達到「母雞帶小雞」效果，完成國會過半目標，仍要繼續觀察。
NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
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