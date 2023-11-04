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觀察／萬名支持者湧入年輕人少！四大咖齊聚為賴清德造勢展團結

▲黨內大咖蔡英文、蘇貞昌等人今出席賴清德新北總部成立。（圖／記者林調遜攝，2023.11.04）
▲黨內大咖蔡英文、蘇貞昌等人今出席賴清德新北總部成立。（圖／記者林調遜攝，2023.11.04）

記者陳佩君／台北報導

民進黨總統參選人賴清德新北市競選總部今（4）日下午登場，除了跨派系黨公職到場，黨內四巨頭更是首度合體為賴清德造勢，展現出民進黨大團結氣勢，據觀察，現場支持者相當熱情，人潮從場內溢出到場外，據賴團隊推估，現場支持者湧入5萬人到場相挺。

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賴清德新北競總下午3時在新北市板橋第一運動場成立，包含總統府秘書長林佳龍、立法院長游錫堃、行政院前院長蘇貞昌及總統蔡英文「黨內四大咖」都到場致詞，而這除了是黨內四大咖首度齊聚為賴造勢，這四人也都與新北有所淵源，均選過新北市長、且敗選過。

據觀察，活動下午3時開始，鄉親及遊覽車陸續到場，人潮蔓延至場外天橋，不過看得出來，多為動員到場，年輕支持者寥寥可數。現場除了找了暖場歌手炒熱氣氛，民進黨新北競總主委余天也上台高歌一曲，台下支持者興奮揮舞旗幟；而在活動過程中，立委參選人吳崢人氣相當高，不少支持者紛紛找他拍照、合影，給予加油打氣。

▲賴清德新北競選成立，民眾高喊凍蒜。（圖／記者林調遜攝，2023.11.04） ▲賴清德新北競選成立，民眾高喊凍蒜。（圖／記者林調遜攝，2023.11.04）

接著，林佳龍、游錫堃、蘇貞昌依序上台致詞，台下紛紛揮舞旗幟，支持者看起來相當熱情，蔡英文上台致詞時，首度對「藍白合」表態，直批這是這是權位分配、利益結合，在致詞中的「金句」連發，吸引支持者及媒體目光。

賴清德與蔡英文及立委參選人合體，將活動推向高潮，現場鄉親們齊聲高喊「賴清德，凍蒜！」、「Team Taiwan，挺台灣！」、「2024團結一致」，場面盛大熱鬧，展現出新北大團結氣勢；賴清德在致詞中更強調，新北是他的故鄉，不難看出要與新北鄉親連結、以爭取支持。

整體看下來，綠營支持者熱情不減，也看得到團結氣勢，不過，立委參選人選情仍是隱憂，賴清德未來如何達到「母雞帶小雞」效果，完成國會過半目標，仍要繼續觀察。

▲破萬人湧入賴清德造勢場合。（圖／記者林調遜攝，2023.11.04）
▲破萬人湧入賴清德造勢場合。（圖／記者林調遜攝，2023.11.04）

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