《進擊的巨人》結局艾連變渣男認愛她！哭求阿爾敏：別告訴米卡莎

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以下有劇透，慎入！！！
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艾連跟米卡莎從小一起生活，米卡莎的愛意一直以來都很明確，但礙於巨人的身分，艾連始終沒把關係說破；甚至在結局中的「時空世界」，艾連也希望自己過世後，米卡莎可以把他送她的圍巾丟掉，「等我死後，妳就把這圍巾扔了吧，妳的人生還很長，就忘了我，自由的活下去吧」。
阿爾敏是艾連跟米卡莎的死黨，阿爾敏終於打破沉默詢問艾連對米卡莎的想法：「你覺得她真的有辦法忘記你嗎？照你所期望的那樣，跟其他人過上幸福生活嗎？」豈料換來艾連一句：「我哪知道。」自以為的體貼，慘被阿爾敏當成是渣男，阿爾敏邊揍艾連邊喊：「你覺得對那個總是為了你那麼拚命，眼裡只有你的米卡莎，說一句『忘了我吧』事情就可以一筆勾銷了嗎？至少我覺得她該快點忘了你這種負心漢，幸福生活才對。不過她說不定一下子就能找的好對象，把你忘得一乾二淨。」
艾連被阿爾敏打醒，終於勇敢說出心聲，他痛哭承認愛著米卡莎，「我不要，我才不要米卡莎有別的男人，我希望她這輩子心裡只有我，至少希望我死後，她能繼續掛念我10幾年....剛才這番話，拜託你不要告訴米卡莎。我是真的希望她幸福，可是...可惡，我真的不想死，想跟大家在一起....」
可惜事與願違，艾連最後為了讓大家過上幸福生活，決定犧牲自己「獻出心臟」，2人也一吻定情，長眠地都選在同一處，故事賺人熱淚。
《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》總計85分鐘，從第一秒至最後一秒都有故事，作者諫山創提醒觀眾「一定要看到最後」，可至中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、Line TV、愛奇藝國際版、Netflix、CATCHPLAY+等平台收看。
《進擊的巨人 The Final Season完結篇-前篇》前情提要可點此觀看。