男躲百貨公司樓梯間！準備高考住半年沒人發現 環境打掃超乾淨
你能想像有人住在百貨公司裡面半年都沒人發現嗎？大陸上海一名男生為了在高考前能安心複習，竟然在住在百貨公司的樓梯間超過半年，而且都沒有人知道，甚至是把自己住的區域打掃得非常乾淨，在網路上引起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
根據《白鹿視頻》報導，大陸上海一名男子在準備高考複習時，需要一個寧靜的地方，因此選擇了百貨公司的樓梯間當作自己的居所，而令人意外的是，該名男子居住在此時還被商場的保全人員發現，但是當時男子承諾高考結束之後會離開，於是商場保全就沒有將他趕走。
然而後來男大生搬走之後，經過半年，保全人員竟然又在10月底再次發現他住在該樓梯間，由於樓梯間位於非常隱密的地方，因此普通的顧客其實沒有辦法發現。更讓人意外的是，該男住在這裡把帳篷、床墊、筆電、桌椅等等都帶到此處，而且還把樓梯間打掃的非常乾淨。
影片曝光之後，不少網友紛紛回應「哇！這樣是在省房租嗎？不然家裡應該都蠻寧靜的啊？」、「半年的話在上海，如果是繁華地段，房租至少可以省兩萬以上耶」；不過也有人認為，如果萬一在樓梯間不慎摔著、出意外的話，百貨公司莫名要背負責任，不是很好的做法。