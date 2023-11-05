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神仙姐姐劉亦菲也翻車！被指修圖太誇張　公主慘變「最肥孔雀」

▲「神仙姐姐」劉亦菲3月出席中國大陸影視圈盛典「微博之夜」，她上傳美圖被讚為「孔雀公主」，但事後卻被翻出對比圖，指她修圖太誇張、根本是最肥孔雀。（圖／翻攝自微博）
▲「神仙姐姐」劉亦菲3月出席中國大陸影視圈盛典「微博之夜」，她上傳美圖被讚為「孔雀公主」，但事後卻被翻出對比圖，指她修圖太誇張、根本是最肥孔雀。（圖／翻攝自微博）

記者楊慧玲／綜合報導

女神走紅毯賞心悅目，但也有許多女星因造型翻車而登上熱搜，近日曾獲選全球第一美的迪麗熱巴就因浮誇黃袍引來劣評，還被指模仿范冰冰失敗，今年3月25日中國大陸影視圈盛典「微博之夜」，晚間在上海盛大舉行，現場星光熠熠，包含離婚後首度同場的Angelababy（楊穎）、黃曉明楊冪、劉亦菲、劉詩詩、李冰冰等人都盛裝出席；而其中，氣質優雅著稱被稱為「神仙姐姐」的劉亦菲，以一身仙氣禮服被誇讚為「孔雀公主」，但事後有網友對比精修圖與現場照，網友毫不留情批評她「虎背熊腰」、「最肥孔雀」。

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▲劉亦菲（左）與楊冪（右）登台背影照。（圖／翻攝自微博）
▲劉亦菲（左）與楊冪（右）登台背影照。（圖／翻攝自微博）
「微博之夜」當晚星光熠熠話題性十足，劉亦菲出席活動前先在微博曬出，穿著一身淺綠色禮服的「精修美照」，整個人仙氣飄飄，露出性感肩膀與鎖骨線條，完全不愧對「神仙姐姐」的封號。但抵達現場的劉亦菲，被眼尖的網友抓包修圖太超過，本人身形圓潤許多，其中一幕走上台的模樣更被截圖批評「虎背熊腰」。

▲劉亦菲（右）與楊冪（左二）登台拒絕站一起。（圖／翻攝自微博）
▲劉亦菲（右）與楊冪（左二）登台拒絕站一起。（圖／翻攝自微博）
典禮上還有一大看點，眾星在台上準備合照時，劉亦菲先行走上台，但後面上台的楊冪，卻站得離劉亦菲遠遠的，始終不願意站在一起，還頻頻示意好友劉詩詩、Angelababy 補位，所幸男星胡歌直接站到劉亦菲旁邊，才終於化解這場尷尬同台場面，而這一舉動也再度掀起兩人不合的傳言，引發熱議。

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