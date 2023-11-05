日本人不愛來台灣了！真實數據變化曝光 最愛來台玩變「這國家」
根據日本旅行社調查，日本人最想去的國家第二名就是台灣，僅次美國夏威夷，然而雖然疫情解封，但是日本來台的人數卻已經回不去從前，日本產經新聞台北支局長矢板明夫日前也分析三大主因。根據觀光局的數據顯示，日本人在9月來台的遊客數其實有增加，但是對比過去顛峰時刻，還是有一大差距，反而在今年，香港成為最愛來台灣的遊玩的國家。
記者張嘉哲/綜合報導
矢板明夫日前在臉書表示「台灣的日本觀光客減少的原因有很多，最主要的原因還是日圓貶值，新台幣整整升值了30%之多，也因為如此變成日本人覺得台灣的物價很高；除此之外，台灣的觀光資源有許多落在台北，以台北來說就有故宮、台北101還是各大夜市，等於讓日本旅客覺得『去一次台北，就可10年不去台灣』，這一點是台灣其他縣市觀光業者需要努力的地方」。
矢板明夫提到，還有一點就是近2年國際社會都很關注台海爆發戰爭的可能性，害怕「台灣有事」，綜合三大主因才會讓外國遊客不太敢來台灣的理由之一，「台灣政府應該加強對國際社會的宣傳，讓大家正確理解台灣的實際情況、不過於杞人憂天」。
而實際上攤開觀光局的資料，可以看見日本人來台的人數從6月開始就逐漸攀升，到9月為止，日本人來台人數已經快逼近十萬，但是對比2019年12月疫情爆發之前，當月累積有22萬日本人來台，幾乎是腰斬的狀況。
那麼哪個國家來台灣遊玩人數最多呢？答案就是「香港」，在今年1至9月，入境台灣人數有高達77萬9939人，高居第一；而第二名還是日本，人數為58萬7864人；隨後三至五名為韓國、美國、越南。