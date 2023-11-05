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《進擊的巨人》10年劇終爆哭！結局只有他獻出心臟　所有人活下來

▲《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》大結局賺人熱淚。（圖／進擊的巨人X）
▲《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》大結局賺人熱淚。（圖／進擊的巨人X）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本知名電視動畫《進擊的巨人》播了10個年頭，終於在今（5）日正式劃下句點，大結局只有主角「獻出心臟」，其他因戰被迫變成無腦巨人的居民全都倖免，故事賺人熱淚，網路一致好評封為「神作」，提醒觀眾一定要備妥衛生紙收看。

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▲艾連嚮往的世界，在最後一集曝光。（圖／進擊的巨人X）
▲艾連嚮往的世界，在最後一集曝光。（圖／進擊的巨人X）
《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》由「天與地之戰」、「漫長的夢」、「朝向山丘上的大樹而去」3篇章組成，在最後一章節曝光主角艾連葉卡因為可讀取未來記憶，所以不斷出現跟米卡莎、阿爾敏的「時空世界」，艾連解釋發生「地鳴」毀滅世界的原因，僅是認為「沒有人類就不會有戰爭」，所以才要殺掉所有人。

艾爾迪亞人祖先，同時也是第一個巨人的尤米爾，再見到米卡莎「前進的理由」後，決定放下2000年來的執念，讓米卡莎親手解決艾連，隨著關鍵的動作出現，「巨人之力」從此消失在世界上，尤米爾也讓所有因戰而變成無腦巨人的民眾重回原本的生活。

「巨人的世界」從此消失，艾連的長眠地選在他兒時最愛睡午覺的樹下；但是艾連的犧牲並未獲得永久的世界和平，人們還是因為文明日漸發達的關係，產生無數的自私與貪婪，因而發生數次戰爭；艾連生前就曾提醒，但他執意選擇同樣的方式讓大家換取短暫的幸福，十分偉大。

《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》總計85分鐘，從第一秒至最後一秒都有故事，作者諫山創提醒觀眾「一定要看到最後」，中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、Line TV、愛奇藝國際版、Netflix、CATCHPLAY+等平台都有播出。

《進擊的巨人 The Final Season完結篇-前篇》前情提要可點此觀看。

▲完結篇不斷出現艾連的「時空世界」。（圖／進擊的巨人X）
▲完結篇不斷出現艾連的「時空世界」。（圖／進擊的巨人X）

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