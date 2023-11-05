《進擊的巨人》10年劇終爆哭！結局只有他獻出心臟　所有人活下來

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以下有劇透，慎入！！！
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《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》由「天與地之戰」、「漫長的夢」、「朝向山丘上的大樹而去」3篇章組成，在最後一章節曝光主角艾連葉卡因為可讀取未來記憶，所以不斷出現跟米卡莎、阿爾敏的「時空世界」，艾連解釋發生「地鳴」毀滅世界的原因，僅是認為「沒有人類就不會有戰爭」，所以才要殺掉所有人。
艾爾迪亞人祖先，同時也是第一個巨人的尤米爾，再見到米卡莎「前進的理由」後，決定放下2000年來的執念，讓米卡莎親手解決艾連，隨著關鍵的動作出現，「巨人之力」從此消失在世界上，尤米爾也讓所有因戰而變成無腦巨人的民眾重回原本的生活。
「巨人的世界」從此消失，艾連的長眠地選在他兒時最愛睡午覺的樹下；但是艾連的犧牲並未獲得永久的世界和平，人們還是因為文明日漸發達的關係，產生無數的自私與貪婪，因而發生數次戰爭；艾連生前就曾提醒，但他執意選擇同樣的方式讓大家換取短暫的幸福，十分偉大。
《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》總計85分鐘，從第一秒至最後一秒都有故事，作者諫山創提醒觀眾「一定要看到最後」，中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、Line TV、愛奇藝國際版、Netflix、CATCHPLAY+等平台都有播出。
《進擊的巨人 The Final Season完結篇-前篇》前情提要可點此觀看。