便秘超苦惱！「蘋果、香菜」有助軟便排出　吃太油靠蘿蔔救急解膩

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香菜一般用於調味， 不過有動物實驗發現其可抑制大腸吸收鹽分及水份，使得糞便較為柔軟，更易於排出。
📌蘿蔔：傳統醫學認為吃了油膩食物後，攝取蘿蔔可助解油，某些研究也支持這樣的觀點，例如一項動物實驗，將大鼠餵以高脂肪食物後，發現黏膜細胞受損，因分泌保護黏液的細胞減少，發炎細胞則增多，不過餵食蘿蔔後，這些現象均有改善。
📌蓮霧、芭樂、玫瑰：含有丁香油，可能具清除腸內壞菌的作用，進一步調整腸胃功能。一項動物實驗顯示，餵食丁香油15天無明顯變化，不過到90天時則展現明顯的抗氧化效果，開始有清除腸內毒素的功能。
📌花椰菜、高麗菜：其所含硫化物可抑制幽門桿菌，而一項研究指出，此硫化物可抑制致癌物對小鼠造成的胃癌，這樣的保護力來自於抗氧化、分解致癌物作用。
有時胃痛吃些香蕉會有效，也有研究顯示香蕉可增加胃黏膜保護因子，有助預防胃潰瘍，不過香蕉無法抑制幽門桿菌。
📌薑：傳統醫學用來止吐，一項40人的研究指出，薑可減輕旋轉椅造成的暈眩，若不用薑，無人能撐過6分鐘，使用薑後則有5成受試者過關。
此外，在一項80名新船員的研究中，發現1公克的薑即可降低暈船症狀，大約用後半小時開始產生效果，且效果可達4小時。