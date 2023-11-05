LOL世界賽懶人包！最終4強賽程、名單出爐　韓國希望T1強碰JDG

便秘超苦惱！「蘋果、香菜」有助軟便排出　吃太油靠蘿蔔救急解膩

▲有人愛極了香菜這一味，卻更多人討厭香菜，不過研究指出，「蘋果、香菜」可幫助排便。（圖／翻攝Pxhere）
▲有人愛極了香菜這一味，卻更多人討厭香菜，不過研究指出，「蘋果、香菜」可幫助排便。（圖／翻攝Pxhere）

家庭消費中心／綜合報導

不少民眾有腸胃功能不佳的困擾，某些人容易腹瀉，也有人經常便秘，對此書田診所家庭醫學科主任何一成根據國內外研究的結果，整理出幾款有助整腸健胃的食物，供民眾參考，但仍提醒營養要均衡、勿暴飲暴食，才是消化道健康關鍵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌蘋果、香菜：一項研究指出，老鼠使用嗎啡導致便秘後，再給予蘋果纖維，排便明顯改善，這可能是因為短鏈脂肪酸增加，刺激腸道蠕動所致。蘋果並不一定造成便秘或腹瀉，但可調整腸胃蠕動的功能。

香菜一般用於調味， 不過有動物實驗發現其可抑制大腸吸收鹽分及水份，使得糞便較為柔軟，更易於排出。

📌蘿蔔：傳統醫學認為吃了油膩食物後，攝取蘿蔔可助解油，某些研究也支持這樣的觀點，例如一項動物實驗，將大鼠餵以高脂肪食物後，發現黏膜細胞受損，因分泌保護黏液的細胞減少，發炎細胞則增多，不過餵食蘿蔔後，這些現象均有改善。

📌蓮霧、芭樂、玫瑰：含有丁香油，可能具清除腸內壞菌的作用，進一步調整腸胃功能。一項動物實驗顯示，餵食丁香油15天無明顯變化，不過到90天時則展現明顯的抗氧化效果，開始有清除腸內毒素的功能。

📌花椰菜、高麗菜：其所含硫化物可抑制幽門桿菌，而一項研究指出，此硫化物可抑制致癌物對小鼠造成的胃癌，這樣的保護力來自於抗氧化、分解致癌物作用。

有時胃痛吃些香蕉會有效，也有研究顯示香蕉可增加胃黏膜保護因子，有助預防胃潰瘍，不過香蕉無法抑制幽門桿菌。

📌薑：傳統醫學用來止吐，一項40人的研究指出，薑可減輕旋轉椅造成的暈眩，若不用薑，無人能撐過6分鐘，使用薑後則有5成受試者過關。

此外，在一項80名新船員的研究中，發現1公克的薑即可降低暈船症狀，大約用後半小時開始產生效果，且效果可達4小時。
 

40歲↑近4成夜間頻尿！醫教6招更好睡　中午「這樣做」竟然有用　

失智症成全球十大死因！快檢查「10警訊」中幾個　怕遺傳做這檢測

RSV病毒大流行！陽性率僅次流感　1歲童燒4天咳到吐、大人也會中

民眾吃飯店炒飯中毒！盤底竟鋪姑婆芋葉　食藥署：灑幾滴水可分辨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞