醫療法84條違憲！醫師可做廣告　薛瑞元憂廣告違法難開罰

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該案承審法官認為，《醫療法》相關法條內容有侵犯言論自由之虞、聲請釋憲，後經憲法法庭釋憲，宣告「禁止醫師刊登醫療廣告」部分違憲，該條文自11月3日起失效，但「其他機構或人員」，仍禁止刊登醫療廣告。
對於相關釋憲內容，薛瑞元表示，他還未完整閱讀判決內容，但據目前所知，該釋憲內容是說，如醫師等醫事人員做廣告，不該被《醫療法》第84條的條文限制，不過非醫事人員或非醫療機構，仍不得為醫療廣告。
但薛瑞元表示，醫療廣告的內容仍受到《醫療法》第85條（醫療廣告內容）、第86條（醫療廣告禁止事項）規範，准許醫事人員進行醫療廣告，還有很多問題要解決，其中比較困擾的是，如果醫事人員出於個人行為而有廣告不實等不法情事，該如何處罰？
薛瑞元解釋，《醫療法》是用以規範醫療機構，因此廣告不實等違法情況發生時，不太適合直接使用《醫療法》開罰，此時若違法者是受僱於醫院中的醫師，就要釐清醫療機構是否要負責管理其雇用醫師的廣告行為，因此「醫師單獨做醫療廣告，是否要醫院同意」，會做進一步研議。
不過，以現階段來說，薛瑞元表示，若醫師沒有經過醫院同意、自己做廣告，且內容違法，只能先回到醫師法，用懲戒的方式去做處理，但醫事人員不只有醫師，醫師、藥師、公衛師都有類似的廣告規定，這部分也還要做研議，會先以指引方式處理，需要修法會考慮修法。