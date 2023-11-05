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醫療法84條違憲！醫師可做廣告　薛瑞元憂廣告違法難開罰

▲衛福部長薛瑞元認為，開放醫事人員進行醫療廣告，至少有2個重點有待後續研議。（圖／記者林志怡攝，2023.11.05）
▲衛福部長薛瑞元認為，開放醫事人員進行醫療廣告，至少有2個重點有待後續研議。（圖／記者林志怡攝，2023.11.05）

記者林志怡／台北報導

日前憲法法庭宣告《醫療法》第84條部分違憲，認為禁止醫師等醫事人員進行醫療廣告，違反憲法所保障的言論自由。對此衛福部長薛瑞元今（5）日上午接受媒體聯訪表示，「醫師單獨做醫療廣告，是否要醫院同意」，及藥師、公衛師等具有類似規範的職類如何管理，有待研議，目前規劃以指引方式處理，若有修法必要，再行修法。

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《醫療法》第84條規範，「非醫療機構，不得為醫療廣告」，即醫事人員或一般民眾都不可以自行進行醫療廣告，但一位醫美診所的黃姓醫師在2015年時、於臉書發表特定療法相關文章，遭北市衛生局以違法刊登醫療廣告裁罰5萬元，該位醫師不服，並因此先後發起訴願、行政訴訟抗罰。

該案承審法官認為，《醫療法》相關法條內容有侵犯言論自由之虞、聲請釋憲，後經憲法法庭釋憲，宣告「禁止醫師刊登醫療廣告」部分違憲，該條文自11月3日起失效，但「其他機構或人員」，仍禁止刊登醫療廣告。

對於相關釋憲內容，薛瑞元表示，他還未完整閱讀判決內容，但據目前所知，該釋憲內容是說，如醫師等醫事人員做廣告，不該被《醫療法》第84條的條文限制，不過非醫事人員或非醫療機構，仍不得為醫療廣告。

但薛瑞元表示，醫療廣告的內容仍受到《醫療法》第85條（醫療廣告內容）、第86條（醫療廣告禁止事項）規範，准許醫事人員進行醫療廣告，還有很多問題要解決，其中比較困擾的是，如果醫事人員出於個人行為而有廣告不實等不法情事，該如何處罰？

薛瑞元解釋，《醫療法》是用以規範醫療機構，因此廣告不實等違法情況發生時，不太適合直接使用《醫療法》開罰，此時若違法者是受僱於醫院中的醫師，就要釐清醫療機構是否要負責管理其雇用醫師的廣告行為，因此「醫師單獨做醫療廣告，是否要醫院同意」，會做進一步研議。

不過，以現階段來說，薛瑞元表示，若醫師沒有經過醫院同意、自己做廣告，且內容違法，只能先回到醫師法，用懲戒的方式去做處理，但醫事人員不只有醫師，醫師、藥師、公衛師都有類似的廣告規定，這部分也還要做研議，會先以指引方式處理，需要修法會考慮修法。

連醫師也禁發醫療廣告　憲法法庭判醫療法84條部分違憲

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