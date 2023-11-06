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Gogoro騎6年他沒後悔過！戳破油車族「最大盲點」　車主一致認同

▲Gogoro在台灣已經開賣8年之久，目前仍然是電動機車市場市佔最高的品牌。（圖/記者張勵德攝影）
▲Gogoro在台灣已經開賣8年之久，目前仍然是電動機車市場市佔最高的品牌。（圖/記者張勵德攝影）

記者張嘉哲/綜合報導

Gogoro是台灣電動機車品牌中的龍頭，市佔率高達7成以上，不少人想要從油車換到電動機車時，首選就是Gogoro來騎乘，不過隨著開賣時間已經邁入第8個年頭，Gogoro常常被拿來跟最大宗的油車市場來做比較，成為機車族之間的話題。不過就有網友分享自己騎乘Gogoro後，用「魚與熊不可兼得」來表達自己的感受，獲得不少車主的認同。

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一名網友在「Gogoro Club Taiwan」貼文指出「雖然電動機車市場還需要持續努力耕耘，也知道有很多人都覺得Gogoro不好，沒騎車也要付電池費用、保養維修費又非常貴，但是會選擇Gogoro的人不是至少9成以上是有這個需求的人才會買嗎？每個人的喜好不同、騎乘的感受本來就會不同，如果Gogoro這麼不好，路上為什麼還是有一大票車主」。

▲Gogoro近幾年崛起，在路上時不時都能看到有人騎乘，近日官方才舉辦Gogoro快閃台北橋活動，不少車主共襄盛舉。（圖／Gogoro官網）
▲Gogoro近幾年崛起，在路上時不時都能看到有人騎乘，近日官方才舉辦Gogoro快閃台北橋活動，不少車主共襄盛舉。（圖／Gogoro官網）
「騎了6年，再看看油車族的對Gogoro的評論，其實就是一句話解釋一切，那就是魚與熊不可兼得」該網友提到「完全不會後悔買Gogoro，它讓我認識更多的車友，也幫助我上下班順利通勤，不論是油車還是電動車本身就都會有優缺點，就跟手機iPhone一樣，不是拿iPhone就比較高貴，要用盡一切難聽的說詞去講安卓的不是」。

貼文曝光後，不少Gogoro車主紛紛認同「每次聽到有人在講電動車盤子什麼的都大翻白眼，你不喜歡不代表我不能喜歡」、「主要是有些油車族的優越感真的超重，每個人的選擇本來就不同」、「不喜歡電動車就別買就好，不懂一堆騎油車的人整天說買Gogoro當盤子是什麼概念」、「重點是一堆人根本沒騎過就用既定印象在批評」。

對於台灣未來電動機車的發展，中央政府也將會持續的推動，以達到2030年電動機車佔比35％的目標，國發會主委龔明鑫日前就表示，為達成淨零目標，今年政府的預算是680億元，明年會增加到960億元以上。而在運具電動化、無碳化部分，到2030年規畫投入1680億元預算。

▲根據國發會發布的「2030淨零轉型目標」，2030年電動機車的市售占比目標為35％。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）
▲根據國發會發布的「2030淨零轉型目標」，2030年電動機車的市售占比目標為35％。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）

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