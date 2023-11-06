美國人喊「台灣人被寵壞了」！揭居住14年感受　全場點頭3神優點

外國人住台中「親遇行人地獄」！他害怕過馬路：有時真後悔來台灣

▲近日一名旅居台灣的外籍人士在臉書發文抱怨，他在過馬路時差點被一台紅燈右轉的機車攔腰撞上，讓「行人地獄」議題再度引起討論。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲近日一名旅居台灣的外籍人士在臉書發文抱怨，他在過馬路時差點被一台紅燈右轉的機車攔腰撞上，讓「行人地獄」議題再度引起討論。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣曾因交通亂象曾被國際媒體《CNN Travel》稱為「行人地獄」（living hell traffic），行人用路安全引起國民討論。近日一名旅居台灣的外籍人士在臉書發文抱怨，他在過馬路時差點被一台紅燈右轉的機車攔腰撞上，讓他在台灣連過個馬路都會很害怕，有時甚至因此後悔來台灣，無奈直呼：「台灣怎麼有台積電，但做不了真實的人行道？」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名外國網友昨（5）日在臉書社團「反攻大路」中發文，他表示當天上午在台中后里參加台中國際馬拉松，結束後他回到台中市區，徒步走回家時過馬路，竟差點被一台紅燈右轉的機車撞上。 

▲行人不應任意於路段中違規穿越道路，應走行人穿越道。（圖／記者郭凱杰攝,2023.0901）
▲原PO徒步走回家時過馬路，竟差點被一台紅燈右轉的機車撞上。（示意圖，非當事照／記者郭凱杰攝）
原PO當下生氣地用英文質問對方，再用中文喊：「紅燈啊！」沒想到該名騎士竟無視他並直接騎走，「她繼續闖紅燈逃避⋯沒有說對不起」，讓他無奈地喊：「我真的不懂為什麼闖紅燈然後右轉的罰單那麼輕⋯闖紅燈就是闖紅燈。」 

原PO直言，之前常常聽到別人說台灣很安全，大部分時間確實是如此，台灣的治安很不錯，但交通問題卻一直無解，讓他擔心過個馬路就會有生命危險，每次過馬路時甚至想拿出手機錄影存證違規事件，忍不住直言有些後悔來台灣，「那麼多原因愛台灣，才有一個原因偶爾會想一想⋯我來台灣是錯誤嗎？」 

台灣人過馬路「保持1習慣」！外國人秀證據：有特權？行人解答了

「霸王行人」闖紅燈不走斑馬線！爽滑手機橫跨馬路　全車急煞禮讓

台灣「道路1規定」害慘用路人！立委批：全球獨有　機車族全認同

機車族紅燈停樹陰下躲太陽！慘收「1萬6罰單」　警方1原因撤單了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞