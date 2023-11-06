外國人住台中「親遇行人地獄」！他害怕過馬路：有時真後悔來台灣
台灣曾因交通亂象曾被國際媒體《CNN Travel》稱為「行人地獄」（living hell traffic），行人用路安全引起國民討論。近日一名旅居台灣的外籍人士在臉書發文抱怨，他在過馬路時差點被一台紅燈右轉的機車攔腰撞上，讓他在台灣連過個馬路都會很害怕，有時甚至因此後悔來台灣，無奈直呼：「台灣怎麼有台積電，但做不了真實的人行道？」
記者賴禹妡／綜合報導
該名外國網友昨（5）日在臉書社團「反攻大路」中發文，他表示當天上午在台中后里參加台中國際馬拉松，結束後他回到台中市區，徒步走回家時過馬路，竟差點被一台紅燈右轉的機車撞上。
原PO當下生氣地用英文質問對方，再用中文喊：「紅燈啊！」沒想到該名騎士竟無視他並直接騎走，「她繼續闖紅燈逃避⋯沒有說對不起」，讓他無奈地喊：「我真的不懂為什麼闖紅燈然後右轉的罰單那麼輕⋯闖紅燈就是闖紅燈。」
原PO直言，之前常常聽到別人說台灣很安全，大部分時間確實是如此，台灣的治安很不錯，但交通問題卻一直無解，讓他擔心過個馬路就會有生命危險，每次過馬路時甚至想拿出手機錄影存證違規事件，忍不住直言有些後悔來台灣，「那麼多原因愛台灣，才有一個原因偶爾會想一想⋯我來台灣是錯誤嗎？」