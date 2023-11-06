房市／深耕在地　信義房屋高雄行政中心啟用

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周清源表示，在軟實力部分，信義房屋一向秉持「先義後利、以人為本」的經營理念，重視維護員工、客戶、股東、社會、環境、供應商等六大關係人權益。例如信義房屋不只是單次協助舉辦區權會、中元普渡，北高雄河堤店10餘年來與在地社區發展協會合作，每年舉辦跳蚤市場，協助搭設帳棚、設定主題、規劃路線，也與河堤國小一起舉辦有園遊會、展覽的「河堤日」；在地經營37年的文化店更是長期耕耘，包括同仁觀察到文化中心商圈交通繁忙，主動發起擦拭反光鏡等活動，確實了解社區需要、提供解決方案。
而在硬體布局方面，周清源指出，信義房屋旗下信義開發去年至楠梓購地，未來將秉持一貫的建築理念，透過永續工法、引進社區營造等，成為ESG標竿建案，已經展現信義企業集團南下布局決心。
今年，高雄行政中心正式啟用，從外觀上就結合信義房屋的識別標誌，純白建築物鑲嵌綠色，象徵生生不息、環境永續；內部寬闊的簽約空間，代表信義房屋希望提供給客戶最優質、舒適的服務，還布置了休憩區、遊戲區等，顯示希望與在地社區共榮共好的願景；辦公空間也打破以往的安排，採用開放的「行動辦公室」，彰顯信義房屋近年推動數位轉型，希望以更有效率的工作模式，提供客戶更便捷、到位的服務。