北部買房偏好「平面車位＋一層一戶」 南部人愛平房：免爬樓梯

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統計今年上半年使用者點擊標籤的狀況，結果買方點擊最多的分別是「平面車位」、「獨棟」和「平房」；細分成8大都會區更發現，雙北買方較在意的是平面車位、獨棟，中南部則是更喜歡平房。
樂屋網調研中心經理洪安怡表示，雙北地區人口稠密，又有很多早期的老舊住家沒有規劃足夠車位，使得「平面車位」成為該區買家最關心的特色之一。
此外，北部縣市買方也偏好獨棟房屋，洪安怡説，此處「獨棟」多半是指單一棟，一層一戶的公寓或華廈，這樣的住宅通常位處市區精華地段，戶數少且出入單純，也因為是獨棟，開窗面較多，採光通風佳，也較能避免左右鄰居的干擾。
相較之下，中南部買方更偏向選擇平房，洪安怡解釋，這裡指的「平房」，多數是指獨棟透天，而傳統購屋觀念的確偏好有房有地的住宅，這樣的選擇，與其說是買房子，不如説是在買土地，再加上平房只有一層樓，價格不比獨棟透天來得高，將來要改建也更容易，還有不需爬樓梯，對長輩也有一定的吸引力。
值得一提的是，新竹縣的買方特別關注「近高鐵」的物件，洪安怡表示，因為台灣高鐵新竹站就座落於新竹縣的買房熱區竹北市，當地亦有不少人仰賴高鐵通勤，因此會優先找尋近高鐵的住宅，考量住家與高鐵站的距離。