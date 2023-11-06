白嘉莉燒千萬住飯店！林靖恩賣李坤城房產　獲利千萬搬進高檔酒店

北部買房偏好「平面車位＋一層一戶」 南部人愛平房：免爬樓梯

▲停車位太難找，雙北民眾找房重點之一，就是有沒有附平面車位。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲停車位太難找，雙北民眾找房重點之一，就是有沒有附平面車位。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者黃韻文／綜合報導

不同縣市的買方，在買房偏好上也有所差異。樂屋網統計站上買方找尋物件的偏好關鍵字，發現北部買方較在意「平面車位、獨棟」等，南部買方則更喜歡平房。樂屋網分析，北部車位稀缺，如果待售物件有附車位，對買方更具吸引力。南部買方則是偏好有房有地的平房，居住空間大，也更舒適。

我是廣告 請繼續往下閱讀
樂屋網依據自家網站刊登的待售物件，針對物件上描述的房屋特性，整理出多達40組的字組，如「廁所開窗」、「有露臺」、「雙衛浴」、「景觀宅」等，並將這些字組做成「買屋特色標籤」，標示於物件內，只要使用者點擊該標籤，就能顯示更多同類型的房屋。

統計今年上半年使用者點擊標籤的狀況，結果買方點擊最多的分別是「平面車位」、「獨棟」和「平房」；細分成8大都會區更發現，雙北買方較在意的是平面車位、獨棟，中南部則是更喜歡平房。

樂屋網調研中心經理洪安怡表示，雙北地區人口稠密，又有很多早期的老舊住家沒有規劃足夠車位，使得「平面車位」成為該區買家最關心的特色之一。

此外，北部縣市買方也偏好獨棟房屋，洪安怡説，此處「獨棟」多半是指單一棟，一層一戶的公寓或華廈，這樣的住宅通常位處市區精華地段，戶數少且出入單純，也因為是獨棟，開窗面較多，採光通風佳，也較能避免左右鄰居的干擾。

相較之下，中南部買方更偏向選擇平房，洪安怡解釋，這裡指的「平房」，多數是指獨棟透天，而傳統購屋觀念的確偏好有房有地的住宅，這樣的選擇，與其說是買房子，不如説是在買土地，再加上平房只有一層樓，價格不比獨棟透天來得高，將來要改建也更容易，還有不需爬樓梯，對長輩也有一定的吸引力。

值得一提的是，新竹縣的買方特別關注「近高鐵」的物件，洪安怡表示，因為台灣高鐵新竹站就座落於新竹縣的買房熱區竹北市，當地亦有不少人仰賴高鐵通勤，因此會優先找尋近高鐵的住宅，考量住家與高鐵站的距離。

▲2023上半年樂屋網買屋特色標籤統計。（圖／樂屋網提供）
▲2023上半年樂屋網買屋特色標籤統計。（圖／樂屋網提供）

 

如何買房／高雄「3死故事屋」賣了　比市價還貴100萬：窮比鬼可怕

白嘉莉燒千萬住飯店！林靖恩賣李坤城房產　獲利千萬搬進高檔酒店

獨／台北「錦新大樓」再添1命！最新房價破5字頭　屋主轉手賺百萬

獨／台北錦新大樓39年奪26命！5%高投報催買氣　專家：便宜治百病

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞