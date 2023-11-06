foodpanda「雙11折250」超難搶！內行人秘訣不藏了：7元吃麥當勞
最近因應雙11購物節即將來臨，不僅各大通路、網購平台都相繼推出超殺優惠之外，外送平台也來參一腳！foodpanda從11月1日開始推出「限時單單免費送」直到11月12日，至今已經第六天，不少人上網抱怨「根本就搶不到」。對此，有內行人直接公開秘訣，表示自己已經連續搶到好幾天，今（6）日更是只用7元就吃到一組麥當勞套餐，真的超級划算舒適。
記者張嘉哲/綜合報導
foodpanda從11月1日起，連續12天中午11點和下午5點推出限時免單，11點美食外送滿250元折250元，下午5點生鮮滿349元折349元，只要在結帳的時候輸入優惠代碼就能夠折抵，但是活動推出之後，雖然也有人真的搶到，但更多的是大批搶不到的苦主。
經過《NOWnews》實測從11月4號至11月6日中午11點進行點餐，結果發現每到11點選擇優惠券的時候，一直不斷的跳出錯誤的訊息，不然就是好不容易跳出優惠券，點選結帳仍然一直錯誤，直到優惠券被使用完為止，還是沒能吃到「白吃的午餐」，整個APP就像謝金燕歌曲《姊姊》形容一般「卡卡的咚吱咚吱咚吱，跳針跳針跳針」。
不過，實際訪問到身邊友人，竟然有人一連活動幾天都有搶到該折扣碼，顯示「天選之人」還是有，手速握在手便希望無窮！該名讀者也大方公開秘訣，表示在每天11點之前，就必須要先把要吃的東西先放入購物車裡面，然後在帳號優惠券的地方先行輸入當日的優惠碼，先拿到優惠券。
等到11點一到立刻點選優惠券，接著進入結帳頁面之後「選擇現金結帳」的項目，立刻按下結帳成功率比較高，目前該位讀者甚至今（6）日也分享最新戰果，只花7元就購入麥當勞「大麥克套餐」，還挑選加購麥脆雞、大薯的組合，還沒搶到的用戶們，趕快用這招來吃「白吃的午餐」吧！