家裡藏耗電巨獸！4家電不拔插頭「一年多噴5千」 專家現身曝解法
許多人在收到電費帳單後，才驚覺家中藏有耗電巨獸，英國省錢網站Discount Code專家拉琪（Natalia Lachi）就分享，即使是冰箱、電視及手機充電器、熱水壺等家電處於待機狀態，仍然會有驚人的耗電量，尤其是吃電排行第一的電視，不知不覺中就可能讓人一年多繳了132.86英鎊電費（約新台幣5049元）。台電也曾建議國人，針對有「待機功能」的電器而言，長時間不用時，拔除插頭確實是可以省電。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《鏡報》報導，拉琪（Natalia Lachi）指出，一個家庭中有超過12%的用電來源都是冰箱，甚至每年必須為此繳交約114.24英鎊（約新台幣4341元）電費。但冰箱身為日常保存食物最重要的電器，無法輕易地在不使用時選擇關閉，只能用最低耗電量來確保冰箱運作，平時可以清除冰箱外部灰塵、時常清理冰箱內部，將過期的食物丟棄等，來減少冰箱的負擔。
不只如此，拉琪透露電視的耗電量也相當驚人，高達98％的英國家庭始終讓電視處於待機狀態，「許多人錯誤地認為通過遙控器就會完全關閉它，但情況並非總是如此」，尤其是接上遊戲主機，更要確保完整關機，如此一來每天能夠節省下4.2英鎊（約新台幣160元）。
拉琪也表示，讓手機一直充電會讓每年帳單多付20英鎊（約新台幣760元）的電費；熱水壺在插上電源時，每小時大約會消耗0.3kWh，換算下來，每年就要多付30.66英鎊（約新台幣1165元）。
事實上，台電就曾在臉書粉專「台電電力粉絲團」中發文指出，針對有「待機功能」的電器而言，像是會顯示時間、關機後還亮著紅燈、或是任何能使用搖控器開關的家電產品，長時間不用時，拔除插頭確實是可以省電。另外，若有常拔除會傷害插頭的疑慮時，可選擇設有獨立開關且超過負載時會自動斷電之延長線。