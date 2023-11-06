LOL世界賽懶人包！最終4強賽程、名單出爐　韓國希望T1強碰JDG

ITF旅展最後1天加碼！破盤團費「再降10000元」　日本賞楓2萬有找

▲ITF台北國際旅展最後一天加碼破盤價，雄獅旅遊土耳其、德捷奧團費都「再降10000元」！易飛網「富士山賞楓秋蟹溫泉半自助5日」2萬有找。福華大飯店住宿和餐券都「延長三個月」效期。（圖／記者蕭涵云攝）
▲ITF台北國際旅展最後一天加碼破盤價，雄獅旅遊土耳其、德捷奧團費都「再降10000元」！易飛網「富士山賞楓秋蟹溫泉半自助5日」2萬有找。福華大飯店住宿和餐券都「延長三個月」效期。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

ITF台北國際旅展昨衝破11萬人次後，今（6）日迎來最後一天，不少業者壓軸加碼祭出破盤價，雄獅旅遊驚喜釋出「土耳其7日」、「特選德捷奧10日」，團費都「再降10000元」！易飛網「過年北海道破冰船5日」第二人折10000元；「富士山賞楓秋蟹溫泉半自助5日」竟然2萬有找、最低價只要19900元。最便宜票券部分，福華大飯店則宣布住宿券及餐券適用日期，直接「加碼延長三個月」效期。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌雄獅旅遊：土耳其、德捷奧「團費再降10000元」
迎接旅展最終日，雄獅旅遊驚喜釋出加碼優惠，明年卡228連假出發「ITF 特選土耳其7日」，入住洞穴飯店，旅展價「現折10000元」，每人43900元起，僅限1團；造訪歐洲童話小鎮哈修塔特與庫倫諾夫、德國最美湖泊國王湖的「ITF 特選德捷奧10日」，旅展「再下殺10000元」，每人59900元起。

▲雄獅旅遊每日銷售業績都突破千萬元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雄獅旅遊每日銷售業績都突破千萬元。（圖／記者蕭涵云攝）
雄獅旅遊分享，旅展第三天客群以家庭親友團為主，多選擇農曆新年及寒假出發，熱銷前三名為日本、歐洲、東南亞；郵輪旅遊也出現單筆百萬大單，為親友揪團參加三月份賞櫻之旅，現場業績持續突破千萬元。

業者也透露最後一日加碼閃促戰況，截至中午「ITF 特選德捷奧10日」已售出近4成；「ITF 特選土耳其7日」銷量緊追在後。

▲易飛網旅展最後一天，過年北海道「易起賀歲·北海道網走破冰船5日」加碼「第二人折10000元」。（（圖／易飛網提供）
▲易飛網旅展最後一天，過年北海道「易起賀歲·北海道網走破冰船5日」加碼「第二人折10000元」。（（圖／易飛網提供）
📌易飛網：過年北海道「第二人折10000元」　富士山賞楓秋蟹溫泉「2萬元有找」
易飛網旅展最後一天也再降價，過年北海道「易起賀歲·北海道網走破冰船5日」今加碼「第二人折10000元」（原優惠第二人折5000元）；指定日期「小資富士山賞楓秋蟹溫泉半自助5日」旅展最後一天破盤最低價19900元（原價24900元）。

而自由行的部分，「東京自由行5天」旅展最後一天破盤下殺13900元（原價15900元）；「過年沖繩系列行程」旅展最後一天加碼「第二人折3000元」（原優惠第二人折2000元）。

▲日本仍是熱門出國目的地，現場無論是網卡、交通票券攤位也相當受歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本仍是熱門出國目的地，現場無論是網卡、交通票券攤位也相當受歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）
📌福華大飯店：住宿券及餐券「加碼延長三個月」效期
福華大飯店ITF國際旅展期間開出破千萬業績，「福華連鎖飯店住宿券」（旅展現場買10贈1，最優惠價2636元起），可一券入住全台8間福華飯店，吸引超過8成常客回購；可一券吃遍台北福華三大中餐廳的「台北福華餐飲優惠券」（旅展現場買5贈1，最優惠價2499元起），還首度出現目測30多歲的最年輕百萬刷手，為孝順長輩豪購數百張餐券。

台北福華主動宣布票券「加碼延長三個月」！直接大手筆延長「福華連鎖飯店住宿券」及「台北福華餐飲優惠券」至2024年7月31日止（贈送券以券面上有效日期為主）。

▲福華大飯店主動加碼！住宿券及餐券「延長三個月」效期。（圖／福華大飯店提供）
▲福華大飯店主動加碼！住宿券及餐券「延長三個月」效期。（圖／福華大飯店提供）

ITF旅展破11萬人搶「最便宜票券」　溫泉330元、飯店吃到飽才500

直擊ITF旅展華航送「不限航點來回機票」　民眾羨：真的有人抽中

旅展環球影城「買一送一」南港開搶　台灣虎航日本來回機票5000元

ITF台北國際旅展11/3南港登場！免費門票索取、時間、票價懶人包

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞