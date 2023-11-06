ITF旅展最後1天加碼！破盤團費「再降10000元」 日本賞楓2萬有找
ITF台北國際旅展昨衝破11萬人次後，今（6）日迎來最後一天，不少業者壓軸加碼祭出破盤價，雄獅旅遊驚喜釋出「土耳其7日」、「特選德捷奧10日」，團費都「再降10000元」！易飛網「過年北海道破冰船5日」第二人折10000元；「富士山賞楓秋蟹溫泉半自助5日」竟然2萬有找、最低價只要19900元。最便宜票券部分，福華大飯店則宣布住宿券及餐券適用日期，直接「加碼延長三個月」效期。
記者蕭涵云/綜合報導
📌雄獅旅遊：土耳其、德捷奧「團費再降10000元」
迎接旅展最終日，雄獅旅遊驚喜釋出加碼優惠，明年卡228連假出發「ITF 特選土耳其7日」，入住洞穴飯店，旅展價「現折10000元」，每人43900元起，僅限1團；造訪歐洲童話小鎮哈修塔特與庫倫諾夫、德國最美湖泊國王湖的「ITF 特選德捷奧10日」，旅展「再下殺10000元」，每人59900元起。
雄獅旅遊分享，旅展第三天客群以家庭親友團為主，多選擇農曆新年及寒假出發，熱銷前三名為日本、歐洲、東南亞；郵輪旅遊也出現單筆百萬大單，為親友揪團參加三月份賞櫻之旅，現場業績持續突破千萬元。
業者也透露最後一日加碼閃促戰況，截至中午「ITF 特選德捷奧10日」已售出近4成；「ITF 特選土耳其7日」銷量緊追在後。
📌易飛網：過年北海道「第二人折10000元」 富士山賞楓秋蟹溫泉「2萬元有找」
易飛網旅展最後一天也再降價，過年北海道「易起賀歲·北海道網走破冰船5日」今加碼「第二人折10000元」（原優惠第二人折5000元）；指定日期「小資富士山賞楓秋蟹溫泉半自助5日」旅展最後一天破盤最低價19900元（原價24900元）。
而自由行的部分，「東京自由行5天」旅展最後一天破盤下殺13900元（原價15900元）；「過年沖繩系列行程」旅展最後一天加碼「第二人折3000元」（原優惠第二人折2000元）。
📌福華大飯店：住宿券及餐券「加碼延長三個月」效期
福華大飯店ITF國際旅展期間開出破千萬業績，「福華連鎖飯店住宿券」（旅展現場買10贈1，最優惠價2636元起），可一券入住全台8間福華飯店，吸引超過8成常客回購；可一券吃遍台北福華三大中餐廳的「台北福華餐飲優惠券」（旅展現場買5贈1，最優惠價2499元起），還首度出現目測30多歲的最年輕百萬刷手，為孝順長輩豪購數百張餐券。
台北福華主動宣布票券「加碼延長三個月」！直接大手筆延長「福華連鎖飯店住宿券」及「台北福華餐飲優惠券」至2024年7月31日止（贈送券以券面上有效日期為主）。